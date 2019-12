IL PROCESSO, SERIE TV/ Anticipazioni 6 dicembre: Ruggero conosce il segreto di Elena?

IL PROCESSO: COS’È SUCCESSO NELLA PRIMA PUNTATA?

Nella prima serata di oggi, venerdì 6 dicembre 2019, Canale 5 trasmetterà un nuovo episodio de Il Processo, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, ma prima di scoprire le anticipazioni ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Elena Guerra (Vittoria Puccini) decide di non partire con il marito Giovanni (Maurizio Lastrico) quando scopre che Angelica (Margherita Caviezel) è stata uccisa. La ragazza aveva appena 17 anni ed aveva appena saputo dai genitori che in realtà era stata adottata. Parlando con le suore dell’istituto, Elena scopre così che Angelica è la figlia che ha avuto con l’ex fidanzato Stefano (Alessandro Averone). Quest’ultimo le rivela poi di aver incontrato la ragazza qualche giorno prima del delitto e di aver saputo che si trovava nei guai.

Il medico legale invece scopre grazie all’autopsia che la ragazza era incinta. Emerge subito un dettaglio: Angelica aveva una relazione con Claudio Cavalleri (Michele Morrone), il marito di una delle donne più potenti della città: Linda Monaco (Camilla Filippi). Dopo averlo protetto, la donna ammette ad Elena di non poter confermare il suo alibi. Ritornato a casa, Claudio si uccide ammettendo di aver partecipato ad alcuni festini in cui erano presenti anche altri uomini in vista. Elena però realizza anche che Linda ha fatto seguire Angelica mesi prima del delitto e che sapeva della sua relazione con Claudio: la donna viene arrestata grazie agli indizi per la morte della ragazza. Nove mesi dopo, accusa e difesa lavorano duramente per convincere i giudici delle loro ipotesi. Secondo Elena non ci sono dubbi che Linda sia colpevole: la sera del party, si è allontanata per diversi minuti. Crede di avere anche un asso nella manica: un’amica di Angelica, Silvia, riferisce di aver visto la ragazza in compagnia di una donna quella notte. Anche un anziano testimonia di aver sentito due donne litigare poco prima del delitto e l’avvocato della Monaco, Ruggero Barone (Francesco Scianna), cerca inutilmente di smontare ogni tesi dell’accusa. Riesce però solo a far annullare una testimonianza a sfavore della sua cliente, quella dell’amica Anna che dopo aver confermato il suo alibi ha preferito confessare di aver mentito. Barone infatti scopre che in realtà Anna ha agito per vendetta per via di un prestito mancato, ma il padre di Linda è furioso con l’avvocato e decide di affiancarlo ad un legale di sua fiducia, Mara Raimondi (Euridice Axen). Nonostante questo, Elena sembra ancora in vantaggio, almeno fino a quando Silvia non ammette in aula di essere l’assassina di Angelica.

IL PROCESSO, ANTICIPAZIONI 6 DICEMBRE 2019

EPISODIO 2 – Elena non crede assolutamente che Silvia possa essere davvero colpevole della morte di Angelica. Deve prima capire però per quale motivo abbia preferito confessare un delitto, che secondo la PM è stato commesso senza dubbio da Linda Monaco. Quest’ultima invece continua a lavorare al fianco di Barone, sotto pressione da parte dei Monaco e nel mirino della collega Raimondi, decisa a portare a casa una vittoria per conto dei Monaco. Elena non sa che nel frattempo il suo segreto è stato scoperto: Barone viene informato di una verità scottante contro la sua collega e informa subito i Monaco, chiedendo come agire in merito. Gabriele darà quindi l’okay perchè l’avvocato usi ogni mezzo per screditare la Guerra e difendere la figlia Linda. Questo colpo di scena avverrà molto probabilmente quando Elena si sentirà ormai al sicuro per la condanna della Monaco, contro cui troverà altri due testimoni pronti a delineare la sua personalità crudele. Di contro, Barone seguirà il consiglio di Gabriele Monaco di intraprendere la strada più semplice, ovvero trovare un’altra persona su cui scaricare la colpa del delitto. Ruggero scoprirà così che Angelica è stata vista litigare con uno sconosciuto la notte precedente a quella della sua morte, proprio da Silvia.



