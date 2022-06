Il professore matto/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy

Il professore matto, film di Italia 1 diretto da Tom Shadyac

Il professore matto sarà trasmesso oggi, 4 giugno, a partire dalle ore 23.30 su Italia 1. Il film, girato nel 1996 da Tom Shadyac, vede come protagonista assoluto e indiscusso Eddie Murphy che interpreta vari ruoli. La critica lodò sicuramente la presenza scenica di Murphy, che da solo riusciva a ricoprire vari ruoli (sempre inerenti la famiglia sgangherata del professor Sherman Klump), evidenziando così le sue doti recitative assolutamente versatili.

Il film riuscì a guadagnare in tutto il mondo ben 273 milioni di dollari, riscuotendo così un successo decisamente alto ed entrando di diritto nell’immaginario collettivo di tutte le persone che hanno vissuto la cinematografia tipica degli anni novanta. La pellicola ebbe anche un seguito, che però non riuscì ad avere lo stesso successo del primo film, facendo così in modo che solo il primo rimanesse effettivamente nella storia come uno dei grandi film di Eddie Murphy.

Il professore matto, la trama: la lotta contro l’obesità

La trama del film Il professore matto ruota attorno alle vicende dello scienziato e professore Sherman Klump, affetto da un’obesità assolutamente evidente, goffo ed impacciato nella vita sentimentale quanto in quella lavorativa (emblematica la scena in cui, a causa della sua pancia, cancella ciò che sta scrivendo alla lavagna, suscitando l’ilarità degli studenti in aula). Il professor Klump vive in maniera complicata il suo rapporto con il peso, soprattutto perché nonostante i suoi sforzi effettivi non riesce a dimagrire come vorrebbe.

Il professore conosce Carla Purty ad un convegno, una laureata in chimica che apprezza tantissimo le sue pubblicazioni; per Sherman è amore a prima vista e spera di poterla invitare fuori a cena, e con grande sorpresa, lei accetta. Durante la serata però, il povero Sherman verrà preso in giro da un comico presente nel locale, il tutto a causa del suo peso: il professore è davvero triste ed escogita un modo per perdere peso.

Avvalendosi del suo laboratorio e delle sue conoscenze in fatto di scienza, il professore darà vita ad una pozione che gli farà perdere istantaneamente peso. Il professor Klump adesso si troverà a vivere suo malgrado due persone diverse: una è quella del professore obeso ma simpatico e buono di cuore, l’altra è quella di Buddy, il suo alter ego magro decisamente sicuro di sé e insopportabile negli atteggiamenti. Non è tutto oro quel che luccica: durante una festa, infatti, l’effetto del siero svanisce e questo provoca l’ira di Carla; il professore gli spiega che fece tutto questo solo per poterle piacere, convinto che lei non avrebbe mai amato il suo corpo.

Sorprendentemente, Carla ammette che avrebbe amato comunque Sherman Klump così com’era, senza che ci fosse il bisogno effettivo di trasformarsi in un’altra persona, dandogli così il consiglio di essere sé stesso sempre e comunque. Sherman e Carla condividono così un ballo insieme, facendo finalmente pace; nel frattempo, il professore viene riassunto (poiché precedentemente licenziato dall’università) e riceve una sovvenzione di 10 milioni di dollari.

Il video del trailer de Il professore matto













