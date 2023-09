IL PUGNO DEL CONDOR/ La sorprendente innovazione delle arti marziali in salsa cilena

Un meraviglioso esempio di semplicità, l’emblema di come le idee contino molto più dei soldi. Il pugno del condor di Ernesto Diaz Espinosa è il miglior film di arti marziali dell’anno e si candida a diventare un cult del genere. Dalle scene di combattimento alla qualità tecnica, tutto funziona e l’asticella della tensione resta alta fino alla fine. Ora l’opera è disponibile in home video con Blue Swan Entertainment.

Talk to me, esce oggi l'horror 'più spaventoso dell'anno'/ Video, la mano imbalsamata e gli spiriti

SINOSSI – Dopo la caduta dell’impero da parte dei conquistatori spagnoli, gli Incas del XVI secolo nascosero rapidamente un manuale sacro contenente i segreti della loro micidiale tecnica di combattimento. Ma dopo secoli in cui il Segreto è stato tramandato di guardiano in guardiano, il manuale rischia nuovamente di cadere nelle mani sbagliate, lasciando il suo legittimo custode a combattere i più grandi assassini del mondo per proteggere gli antichi segreti al suo interno.

LE NUOTATRICI/ Da una storia vera il film che ricorda cosa accade nel Mediterraneo

Testi sacri, antiche arti marziali, guerrieri erranti, una coppia di vecchi saggi maestri: Il pugno del condor ha molti tratti in comune con i film di arti marziali degli anni Settanta, ma in realtà prende strade diverse. Espinosa firma un film minimale, illuminato dalla fotografia di Nicolás Ibieta e Benjamín Luna Vaccarezz, che mostrano ogni piccola parte della bellezza naturale del Cile, teatro degli straordinari combattimenti messi in scena. Sequenze crude, emozionanti e creative nelle quali brilla il talento di Marko Zaror, già noto per la sua partecipazione in John Wick: Chapter 4. Da non perdere.

Godzilla vs. Kong, Italia 1/ Kolossal adrenalinico con i mostri più famosi, oggi, giovedì 28 settembre 2023

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA