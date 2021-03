Il Quinto dell’Inferno, Roberto Benigni/ Omaggio a Dante con Paolo e Francesca

ANTIIPAZIONI IL QUINTO DELL’INFERNO DI ROBERTO BENIGNI, OMAGGIO A DANTE

Per i 700 anni dalla morte, la Rai dedica un’intera giornata a Dante Alighieri. Il Sommo Poeta che, con la sua penna ha scritto veri e propri capolavori come La Divina Commedia, Vita Nova, Il convivio solo per citarne qualcuno, sarà il protagonista di una lunga giornata di celebrazioni che terminerà giovedì 25 marzo, in prima serata su Raitre, con la replica de “Il quinto canto”. Roberto Benigni tornerà così a leggere ai telespettatori il quinto canto dell’Inferno dedicato alla storia di Paolo e Francesca. Lo stesso Roberto Benigni alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Dario Franceschini, in diretta su Raiuno alle 19.10 dal Salone dei Corazzieri al Quirinale, leggerà il XXV canto del Paradiso. Su Raitre, inoltre, la lettura de “Il quinto canto” sarà introdotta da Corrado Augias.

LA STORIA DI PAOLO E FRANCESCA NEL QUINTO CANTO DELL’INFERNO

Poeticamente innamorato di Dante Alighieri e della Divina Commedia, Roberto Benigni ha avuto il grande merito di portare la raffinatezza del Sommo Poeta in tv per farlo conoscere a tutti. Il Quinto canto dell’Inferno è considerato uno dei più belli scritti da Dante in cui viene raccontata la storia di Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, gli amanti dannati, uccisi dal marito di lei nonchè fratello di lui ovvero Gianciotto Malatesta che si trova nella Caina, la zona dell’Inferno dove viene punito chi ha ucciso i parenti. La storia di Paolo e Francesca è molto simile a quella di Lancillotto, primo cavaliere di Re Artù che s’innamora di sua moglie Ginevra, tradendo il sacro vincolo di fedeltà. Durante la lettura dell’amore di Lancillotto e Ginevra, Paolo e Francesca capiscono di non voler nascondere il loro amore e di voler vivere il sentimento nonostante i rischi che ciò comporta. Una storia d’amore bella che Roberto Benigni racconta leggendo i versi del quinto canto dell’Inferno.

