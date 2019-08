Il quinto potere/ Video, su Rai Movie il film con Benedict Cumberbatch (21 agosto)

Oggi, 21 agosto, su Rai Movie ed alle 21:30, verrà trasmesso “Il quinto potere“, film del 2013 liberamente ispirato alle figure di Julian Assange ed al portavoce tedesco della piattaforma WiliLeaks, Daniel Domscheit-Berg. Rispettivamente, essi sono stati interpretati da Benedict Cumberbatch e Daniel Brühl. A proposito del primo, attore britannico classe 1976, egli esordisce in televisione nel lontano 2002, dove nel film “Fields of Gold” gli viene conferito il ruolo di Jeremy. Quattro anni dopo, nel 2006, Cumberbatch recitò la parte di William Pitt in “Amazing Grace”, produzione che riporta le gesta di William Wilberforce, tra gli artefici più importanti del movimento contro la schiavitù che condusse nel 1833 all’abolizione della tratta degli schiavi in tutto l’impero britannico. Riguardo invece a Brühl, il tedesco, avente anche cittadinanza spagnola, debutta giovanissimo nelle vesti di un ragazzo di strada nella soap opera “Verbotene Liebe”. Nel 2017, suo è il personaggio dell’ufficiale nazista Lutz Heck in “La signora dello zoo di Varsavia”. “Il quinto potere” è diretto Bill Condon, regista e sceneggiatore americano. Riconoscimento importante gli è stato dato nel 1999, quando vince il Premio Oscar grazie alla miglior sceneggiatura non originale in “Demoni e dei”, film biografico che racconta di James Whale.

Il quinto potere, la trama del film

Preludio de “Il quinto potere” è l’unità di intenti che lega il fondatore di WiliLeaks, Julian Assange, e Daniel Domscheit-Berg. Scopo principale di questa unione è monitorare costantemente l’operato dei personaggi più potenti ed influenti del mondo. Per mezzo di una somma economica iniziale esigua, i due riescono a dare vita ad una piattaforma virtuale che permetterà alle fonti di inviare loro anonimamente dei documenti riservati, focalizzando così la lente di ingrandimento su misteri e controversie politiche ed economiche. Nel giro di qualche mese, tutti i mezzi di informazione convenzionali riportano il contenuto di tali documenti, portando quindi WiliLeaks alla ribalta mondiale. Il momento di principale attrito tra gli iniziatori insorge quando, dopo aver ricevuto dati potenzialmente nocivi per storia recente degli Stati Uniti, tutti e due si vedono costretti a trovare una risposta al quesito se tutto ciò sia moralmente corretto.

Il trailer del film “Il quinto potere”





© RIPRODUZIONE RISERVATA