Il ragazzo e il grande elefante/ Su Rai 1 il film con Elizaberth Hurley

Il ragazzo e il grande elefante, film di Rai 1 diretto da Richard Boddington

Il ragazzo e il grande elefante è un film di genere avventura in programmazione su Rai 1 a partire dalle ore 23.30 di oggi, 24 agosto 2022.

Sceneggiato e diretto dal regista Richard Boddington, il cast del film è formato da Tertius Meintjes, Elizabeth Hurley, Louis Minnaar e Sam Ashe Arnold. Richard Boddington ha sempre avuto la passione per il cinema. Il suo primo lavoro è stato realizzato quando aveva solo dodici anni, avvalendosi di una pellicola super 8. Sicuramente si tratta di un film maggiormente adatto, per la sua forza visiva, ai più giovani che agli adulti vista la poca profondità psicologica.

Annabelle 3/ Il terzo capitolo "allarga i confini della serie introducendo l'ironia"

Il ragazzo e il grande elefante, la trama del film

La trama de Il ragazzo e il grande elefante racconta la storia di Phoenix Wilder (Sam Ashe Arnold), un ragazzino orfano che insieme ad un elefante gigante deve difendersi e fare la guerra al bracconaggio. Dopo la morte dei suoi due genitori, Phoenix decide di andare in aeroporto per poter andare in Africa dove vivono due zii che dovranno prendersi cura di lui. Il ragazzo prende parte ad un safari ma mentre cerca di fotografare le bellezze della natura che lo circondano, non si rende conto di essersi allontanato troppo dal gruppo e di essersi perso.

Parigi può attendere/ La critica: "Commedia irriducibilmente americana"

Gli zii di Phoenix sono preoccupati e insieme ad un gruppo di volontari ricercatori perlustrano la zona circostante. Nel frattempo il ragazzo, girando per la savana, trova un nascondiglio di armi appartenenti ad un gruppo di bracconieri senza scrupolo e vede anche un grande elefante imprigionato in una grossa rete.

Prima di ogni altra cosa Phoenix tenta di liberare l’elefante e insieme fuggono per sfuggire alla crudeltà dei bracconieri. Il ragazzo va in cerca della sua famiglia e anche l’elefante vorrebbe riunirsi al suo branco. Viaggiando insieme in terra africana, tra il ragazzo e l’animale nasce una sorta di complicità e un rapporto di amicizia molto forte. Non mancheranno difficoltà e pericolo, la guerra ai bracconieri è dura ma Phoenix e il suo nuovo amico riusciranno a fare qualcosa di straordinario a beneficio degli elefanti d’Africa.

Buongiorno papà/ Commedia premiata dalla critica: "La carta vincente del film è..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA