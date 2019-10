Il ragazzo invisibile Seconda generazione/ Video, su Rai 2 il film di Salvatores

Il ragazzo invisibile Seconda generazione arricchisce la programmazione televisiva di Rai 2 per la prima serata di oggi mercoledì 1 ottobre 2019. Si tratta del seguito del primo ed omonimo capitolo diretto nel 2018 dal regista italiano Gabriele Salvatores con soggetto e sceneggiatura che sono stati scritti e sviluppati da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Si tratta di una produzione che ha visto la collaborazione di Rai Cinema e Indigo film. Il montaggio è stato curato da Massimo Fiocchi mentre nel cast sono presenti Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport, Kristof Konrad, Galatea Bellugi, Ivan Franek e Emilio De Marchi.

Il ragazzo invisibile Seconda generazione, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Il ragazzo invisibile Seconda generazione. Tre anni dopo quanto accaduto nei fatti raccontati nel primo capitolo di questa saga cinematografica avviene un evento piuttosto traumatico per il povero Michele, ossia il ragazzo speciale che ha la capacità di diventare invisibile. In particolare quella che crede essere sua madre mamma ossia Giovanna muore in un terribile incidente stradale. Inoltre tutti i ricordi di Stella sua sorella sono stati cancellati con l’utilizzo di una apposita tecnica in maniera tale da non permettere di ricordare quanto avvenuto nel sottomarino tant’è che ha iniziato una relazione sentimentale con Brando il quale le ha fatto credere di essere stato lui a salvarla. Insomma una situazione molto complessa che lo diventa ancora maggiormente nel momento in cui Michele fa la conoscenza di una nuova ragazza arrivata nella loro classe in cui nome Natascia è che a sua volta è una persona speciale in grado di poter controllare a proprio piacimento l’elemento del fuoco.

Una sera Brando organizzata all’interno della propria casa una bellissima festa alla quale prende parte anche Michele in compagnia nella stessa Natasha. L’idea non si dimostra delle migliori in quanto durante la stessa festa proprio quando Michele rivela a tutti di essere stato lui a salvare i ragazzi nell’ultima situazione relativa al sottomarino Natasha sprigiona i propri poteri innescando un terribile incendio e soprattutto colpendo alla testa il povero Michele. Quest’ultimo si sveglierà all’interno di una bellissima casa che sembra essere appartenuta ad una nobile famiglia con davanti agli occhi la sorella Stella ed una persona a lui sconosciuta che dice di essere la loro madre. Inoltre la donna racconta di necessitare dei due ragazzi di una trasfusione di sangue in quanto essendo una persona speciale di prima generazione ha questo genere di esigenza per poter continuare a vivere. Da questo momento in poi avrai inizio una incredibile avventura che metterà a dura prova le capacità non solo psicologiche di Michele e della stessa Stella ma anche il loro saper resistere. Si ritroveranno ad interagire con altre persone speciali arrivate praticamente da tutta Europa per uno scopo ben preciso.

Il trailer de Il ragazzo invisibile Seconda generazione





© RIPRODUZIONE RISERVATA