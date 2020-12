Il reality si allunga, nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 2020?/ Sogno Damante, ma Signorini…

Il Grande Fratello Vip 2020 potrebbe allungarsi ancora e nella casa, nelle prossime settimane, potrebbero arrivare nuovi concorrenti. Per creare nuove dinamiche, durante le scorse puntate del reality show di canale 5, hanno varcato la famosa porta rossa Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Carlotta Dell’Isola e prima ancora Giulia Salemi che è al centro del gossip per il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. I nuovi ingressi, tuttavia, potrebbero non essere ancora finiti. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TvBlog,il Grande Fratello Vip 2020 potrebbe andare in onda fino all’ultima settimana di febbraio. Se così fosse, a varcare la porta rossa del bunker di Cinecittà, potrebbero essere nuovi vipponi nel corso delle prossime settimane. “Se gli ingressi sono finiti? Non è detto, dico solo che non è detto. Capite? Il problema è che questa edizione del GF Vip, complice il lockdown e la doppia programmazione, la gente ormai la guarda come si guardava Beautiful. Praticamente è una soap opera!”, ha detto Signorini in una delle ultime puntate di Casa Chi, ma chi potrebbe arricchire il cast del GF Vip 2020?

NUOVI CONCORRENTI GRANDE FRATELLO VIP 2020: I FANS SOGNANO IL RITORNO DI ANDREA DAMANTE

Dopo il ritorno di Giulia Salemi e quello, non fortunatissimo, di Stefano Bettarini, i fan del Grande Fratello Vip 2020 sognano anche il ritorno di Andrea Damante. Ad alimentare le speranze dei fans del deejay veronese è stato inizialmente Signorini che, durante una diretta, ha erroneamente chiamato Andrea Zelletta con il nome “Damante”. Un lapsus che ha immediatamente scatenato i rumors su un probabile ritorno di Damante in casa, ma a quanto pare, quello di rivedere l’ex fidanzato di Giulia De Lellis nella casa più famosa d’Italia, resterà un sogno. “Non so perché ripeto Damante, ma forse perché sono fuori. Comunque Damante non ci sarà il 31, lo escludo a priori“, ha spiegato Signorini a Casa Chi escludendo anche un’eventuale partecipazione di Damante al Capodanno del Grande Fratello Vip 2020.



