Video bacio Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi/ Web impazzito e nuova coppia al GF VIP?

Alla fine è arrivato. Il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ha infiammato la Casa del Grande Fratello Vip 2020 e il web. Complice un gioco organizzato dagli autori del reality, i due, tra i quali è ormai evidente una forte attrazione, si sono baciati davanti agli occhi dei coinquilini e ai loro applausi sotto al vischio natalizio.

Un bacio arrivato poi dopo importanti gesti di Pretelli e dichiarazioni di quest’ultimo che, proprio prima del gioco, ha ammesso di voler baciare la Salemi. Spinto poi da Stefania Orlando, l’ex velino ha deciso di togliere il famoso quadro che raffigura il bacio dato in piscina a Elisabetta Gregoraci dalla sua camera per metterlo insieme a tutte le altre foto della Casa. Un gesto accompagnato da sonori applausi degli inquilini.

Pierpaolo Pretelli “dimentica” Elisabetta Gregoraci e bacia Giulia Salemi

Un passo indietro da Elisabetta Gregoraci, uno importante in avanti verso Giulia Salemi. È così che Pierpaolo Pretelli scombina le carte in tavola nella Casa del Grande Fratello Vip, eliminando ogni dubbio sull’interesse nei confronti di Giulia Salemi che, dal canto suo, non sembra disdegnare la sua vicinanza. E il bacio tra i due sembra confermare questo sentimento nascente. Un argomento scottante che verrà sicuramente affrontato da Alfonso Signorini nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020, anche perché in studio non mancherà Elisabetta Gregoraci pronta a commentare questa svolta molto importante nel percorso di Pierpaolo Pretelli.





