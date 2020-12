Il regalo perfetto/ Su Canale 5 il film con Sam Page e Tara Holt (oggi, 30 dicembre)

Il regalo perfetto va in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 30 dicembre, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una classica pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Hallmark Movies per essere direttamente distribuita nel settore televisivo è nella Home Video. La regia del film è stata curata da Brian Hayes con il soggetto e la sceneggiatura firmati da Blaine Chiappetta, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Adrian Peng Correia, il montaggio è stato sviluppato da Sherrill Schlesinger mentre le musiche della colonna sonora sono di Pancho Burgos – Goizueta. Nel cast del film figurano tra gli altri Sam Page, Tara Holt, Emily Peterson, Sam Guinan-Nyhart, Stacia Crawford, Phillip Edward Van Lear e Dan Brown.

Il regalo perfetto, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il regalo perfetto. In una tranquilla cittadina americana vive un giovane uomo di nome Tom ormai diventato famoso nell’intera comunità per via della sua straordinaria capacità di riuscire sempre a trovare il regalo perfetto per il periodo natalizio per tutte le sue persone care e per quanti conosce. Grazie a questa sua innata abilità ha deciso di mettere su una società di consulenza per scoprire il regalo perfetto per una persona cara, dando così una forma di consulenza davvero originale nel proprio genere. Una compagnia che evidentemente viene presa d’assalto durante il periodo natalizio in virtù delle tante esigenze delle persone nel fare il classico regalo dell’ultimo momento per un amico, per un fratello, per la propria fidanzata o per i propri figli. Un giorno dinanzi all’ingresso della sua società arriva una consulenza particolare che riguarda un amico del college che vuole assolutamente trovare un regalo straordinario per la sua attuale fidanzata Jenny.

Volendo aiutare il suo vecchio amico Tom deve ovviamente frequentare un po’ la ragazza quantomeno per scoprire i suoi gusti personali per capire come si pone innanzi a determinati oggetti e capi di abbigliamento. Insomma succede che Tom trascorrere del tempo insieme a lei. Purtroppo durante questa situazione Tomma si lascia andare ai sentimenti finendo per innamorarsi perdutamente di Jenny.

Lo stesso sentimento sembra nascere anche nella ragazza la quale inizia ad avvertire un certo feeling nei confronti di quel ragazzo che come lei ama tantissimo il periodo delle festività. Insomma, Tom si troverà dinanzi alla non facile scelta di capire se debba mostrarsi comunque professionale e soprattutto fedele al suo vecchio amico oppure lasciarsi andare in una storia d’amore che potenzialmente potrebbe essere quella più importante della sua stessa esistenza. Una decisione assolutamente non semplice che dovrà effettuare nel più breve lasso di tempo possibile.

