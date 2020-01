Il regno di Ga’hoole – la leggenda dei guardiani/ Su Italia 1 il film di Zack Snyder

Il regno di Ga’hoole – la leggenda dei guardiani andrà in onda oggi, giovedì 2 gennaio, su Italia 1 nel primo pomeriggio dalle ore 16.20. Si tratta di un film d’animaizone girato nel 2015 e diretto da Zack Snyder i cui protagonisti sono gufi e civette. Il film è tratto da una saga di libri fantasy intitolati Il regno di Ga’hoole scritti da Kathryn Lasky. Tra i numerosi attori presenti nel cast i più famosi ad aver fornito le voci ai personaggi protagonisti sono Jim Sturgess, Geoffrey Rush, l’australiano Hugo Weaving, Sam Neill e l’attrice vincitrice dell’Oscar Helen Mirren. Il film è stato co-prodotto dall’americana Warner Bros e da un’azienda australiana. Il singolo più famoso della colonna sonora è stato realizzato da Adam Young e si intitola Owl city.

Il regno di Ga’hoole – la leggenda dei guardiani, la trama del film

Il regno di Ga’hoole – la leggenda dei guardiani segue le avventure e le peripezie del gufo Sorel, e ripropone cinematograficamente i primi tre libri della saga. Sorel dopo aver ascoltato le storie fantastiche del padre che narravano dei Guardiani di Ga’hoole, mitici guerrieri alati che avevano difeso la città dei gufi dai temibili Puri, decide di partire alla ricerca del gruppo per unirsi loro. Questo desiderio viene deriso dal fratello di Sorel che non crede all’esistenza dei guerrieri e si impegna nel volo e nella lotta per ottenere i favori del padre a discapito del fratello.

Proprio durante uno dei loro addestramenti la gelosia di Kudd fa precipitare i due gufi dalla casa dove vivono e finiscono dritti dritti tra gli artigli dei Puri, gufi cattivi che li rinchiudono all’interno dell’accademia per farli diventare temibili guerrieri. Soren insieme ad altri giovani gufi imprigionati riuscirà a compiere una fuga rocambolesca che lo porterà ad attraversare il mare e una nebbia fittissima per raggiungere la dimora dei Guardiani di Ga’hoole e liberare i suoi simili dalle insidie.

