Il Regno/ Su Rai 2 il film con Stefano Fresi e Max Tortora

Il Regno, film di Rai 2 diretto da Francesco Fanuele

Il Regno va in onda oggi, 6 ottobre, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film comico prodotto in Italia nel 2020 da Rai Cinema e diretto da Francesco Fanuele autore anche della sceneggiatura. Tra gli attori principali figurano Stefano Fresi, Max Tortora, Francesca Nunzi e Silvia D’Amico.

Unabomber, documentario Rai 2: Theodore Kaczynski e Unabomber Italiano/ La testimonianza di Gary Wright

Il film è stato prodotto e distribuito dalla Fandango in collaborazione con Rai Cinema. Distribuito esclusivamente on demand il 26 giugno del 202 non ha ottenuto un grande successo nonostante la critica ne abbia tessuto giustamente le lodi. Le riprese si sono sviluppate tra il Castello della Cecchignola a Roma, nel Castello dell’Isola Farnese e nella riserva naturale della Marcigliana precisamente nella Tenuta Cesarina.

Inno di battaglia/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

Il Regno, la trama del film

Il protagonista delle vicende narrate in Il Regno è un ragazzo di nome Giacomo che vive alla giornata grazie al suo posto di lavoro presso la società di trasporti ATAC. Un giorno, poco dopo la morte del padre, viene contattato dal suo avvocato di fiducia per una comunicazione piuttosto urgente. Infatti, in virtù della scomparsa del genitore, Giacomo aveva ereditato una corposa eredità che prevedeva tra le tante ricchezze anche un’ampia quantità di terra che però era utilizzata da una strana comunità.

L’avvocato spiega infatti che nella zona si erano piazzati da anni degli strani individui che avevano creato una vera e propria comunità medievale. Inoltre, suo padre non era altro che il re incontrastato di quel popolo bizzarro per cui aveva ereditato in sostanza anche la corona. A sua insaputa però scopre di avere una sorellastra, come lui, interessata alla corposa eredità. Tra i due inizia una vera e propria lotta al fine di convincere il popolo su chi dovesse prendere le redini della corona, con la donna che cerca in tutti i modi di convincere dell’inadeguatezza di Giacomo.

Una intima convinzione/ Su Rai 3 il film con Marina Fois

Quest’ultimo, per quanto scettico inizialmente cerca di mettersi in gioco con tutto se stesso al fine di ottenere il ruolo di sovrano con merito. Alla fine tutto convoglierà in una vera e propria guerra ai danni del vicino, causando la reclusione al presunto sovrano per oltre 5 anni. Quando ormai il sogno della reggenza si rivela svanito, trascorre il suo tempo con i racconti del regno per i suoi compagni di cella. Nel frattempo, ogni tanto riceve in visita Ofelia, innamorata di lui e pronta a sposarlo una volta terminata la prigionia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA