Il ritorno di Harry Collings/ Su Rete 4 il film di e con Peter Fonda (oggi, 4 luglio)

Il ritorno di Harry Collings è un film diretto e interpretato da Peter Fonda, proposto da Rete 4 nella seconda parte del pomeriggio di oggi, 4 luglio 2021, con inizio alle ore 16,50. È un classico Western con un’ottimo coinvolgimento psicologico grazie all’ottima trama curata da Alan Sharp come sceneggiatore. Peter Fonda è un Fonda, quindi americano a tutti gli effetti, di quegli ‘yankee’ che amano raccontare l’altra America, quella dei torti subiti e inferti, delle vite allo sbaraglio, dei successi nel paese dei sogni realizzabili.

Sedotta e Abbandonata/ Su Rai 3 il film con Stefania Sandrelli (oggi, 4 luglio 2021)

Come attore lo ricordiamo in tanti film di successo, soprattutto negli anni ’70 (‘Il ritorno di Harry Collings’ è del 1971). Tra questi l’ottimo ‘Futureworld – 2000 anni nel futuro (Futureworld)’, sci fi di classe assieme ad un inverosimile e credibile Yul Brinner, oppure, iconico film generazionale sull’America dello spirito libero, ‘Easy Rider – Libertà e paura (Easy Rider)’, co-protagonista assieme a Jack Nicholson, Dennis Hopper, Phil Spector, un cast stellare.

Amore in alto mare/ Su Rai 1 il film con Aishwarta Raj (oggi, 4 luglio)

Come regista non possiamo dimenticare la sua ottima prova dietro la macchina da presa in ‘Wanda Nevada’, Western sentimentale nel quale Fonda recita accanto alla bellissima Brooke Shields. Ne ‘Il ritorno di Harry Collings’ troviamo nel cast anche Verna Bloom, caratterista femminile di ottima scuola, da menzionare per il suo ruolo di Marion Wormer in ‘Animal House (National Lampoon’s Animal House)’ assieme a John Belushi, film anch’esso culto diretto da John Landis.

Il ritorno di Harry Collings, la trama del film

Ora è il momento della trama de Il ritorno di Harry Collings. Dopo sette anni a zonzo a dorso dei loro cavalli, gli amici Harry Collings e Arch Harris sono stanchi di praterie, vita all’addiaccio, sotterfugi esistenziali, scontri e duelli. Alla ricerca di una vita diversa, i due amici, assieme al giovane aggregato Dan Griffen, si ritrovano nella città diroccata, un vero avamposto nel nulla, di Del Norte, luogo nel quale il bieco McVey si comporta da fuorilegge ma anche da sceriffo, un vero luogo da classico Western dove tutto accade.

La guerra di Troia/ Su Rete 4 il film con Steve Reeves (oggi, 4 luglio 2021)

Mentre la coppia Harris e Griffen decide di trasferirsi in seguito in California, Harry Collings comunica loro che vuole rivedere la moglie, che vive in quel posto, un ritorno voluto con tutte le forze.

Il destino però non conosce i piani dei cow-boys e mette sulle orme del giovane Griffen un pistolero il quale, dicendo che il ragazzo voleva violentargli la moglie, lo uccide a sangue freddo. Harry e Harris non ci stanno e, pistole in mano, prima freddano l’uomo, in seguito sparano ai piedi McVey paralizzandolo. I problemi non sono finiti: la moglie di Harry Collings, dopo tutti quegli anni, lo accoglie freddamente e l’uomo si ritrova anche un omicidio sul groppone, una storia che nel West si risolve sapete voi come.

© RIPRODUZIONE RISERVATA