Il secondo tragico Fantozzi, Rete 4/ Il protagonista del film è Paolo Villaggio

“Il secondo tragico Fantozzi” con Paolo Villaggio su Rete 4

Il film “Il secondo tragico Fantozzi” va in onda oggi, 26 dicembre, alle 23.15 su Rete 4. Si tratta di un film comico prodotto in Italia nel 1976 da Giovanni Bertolucci e diretto da Luciano Salce.

Il protagonista è interpretato dal compianto Paolo Villaggio, autore anche del soggetto. A completare il cast si aggiungono Gigi Reder, Giuseppe Anatrelli e Anna Mazzamauro.

Il secondo tragico Fantozzi, la trama del film

Le vicende narrate nel film “Il secondo tragico Fantozzi” riguardano la vita spesso difficile dell’ingegnere Ugo Fantozzi. Il nuovo lavoro sembra togliergli tutte le energie e il tempo per stare con la famiglia è sempre più poco. Al suo rientro in casa sfoga tutta la sua rabbia con la moglie e la figlia senza curarsi di trovare una soluzione migliore dal punto di vista professionale.

Quando ormai è stremato dalle continue richieste del suo capo, che spesso lo porta a svolgere dei turni extra, un colpo di fortuna può cambiare finalmente la sua vita lavorativa e non solo. Il capo infatti, delegando tutti i lavori al povero impiegato, occupava il proprio tempo nell’organizzazione di feste private con sfarzo e divertimento.

Quando Fantozzi viene a conoscenza di tutto ciò, tramite l’incontro con il nobile di Semenzara, decide di partecipare proprio come sua guida. Partecipa dunque ad una serata al casinò e ormai stufo della situazione decide di dedicare maggiore tempo alla propria famiglia prendendosi un lungo periodo di malattia.

La situazione inizierà a degenerare quando qualcuno comincia ad insospettirsi vedendolo spesso trascorrere del tempo presso un night club. Da questo momento in poi in pericolo non ci saranno solo le sue ambizioni lavorative e l’ipotetica crescita professionale, ma anche la stabilità del suo nucleo familiare. Infatti, nonostante la moglie fosse sempre amorevole, non può accettare una condotta simile che avrebbe potuto pregiudicare la stima e la condizione economica della famiglia.











