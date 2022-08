Il Segreto/ Su Rai 3 il film con Vanessa Redgrave e Rooney Mara

Il cast de Il Segreto

Il Segreto va in onda oggi, sabato 20 agosto, a partire dalle ore 23.45 su Rai 3. Si tratta di un film drammatico prodotto in Irlanda nel 2016 da Noel Pearson e Jim Sheridan, quest’ultimo responsabile anche della regia. Tratto dal romanzo di Sebastian Barry ha visto alla sceneggiatura oltre a Sheridan anche Johnny Ferguson. L’anteprima mondiale del film è arrivata il 10 settembre del 2016 al Toronto International Film Festival. A ottobre dello stesso anno è arrivato anche in Italia grazie alla Festa del Cinema di Roma. Straordinarie sono anche le musiche curate da Brian Byrne. Nel cast troviamo Vanessa Redgrave, Rooney Mara, Eric Bana e molti altri ancora.

Il Segreto, la trama del film

Il film Il Segreto racconta la storia di Roseanne McNuilty, un’anziana signora relegata da oltre 50 anni all’interno di una struttura psichiatrica ormai prossima alla demolizione. Le sorti della donna vengono assegnate alla mente brillante del dottor Grene. L’incarico assegnatogli prevede proprio di valutare se Roseanne può finalmente abbandonare le logoranti cure e trattamenti psichiatrici o necessita inevitabilmente di un trasferimento presso altra struttura. Nel frattempo, nessuno è a conoscenza del fatto che l’anziana donna ormai da anni ha iniziato a scrivere le proprie memorie da giovane sotto forma di una vera e propria biografia. Lo scritto fa riferimento a tutti i tormenti che hanno costernato la sua esistenza, dalle sofferenze della prima guerra mondiale al suo amore mai vissuto a pieno con il soldato Micheal McNuilty.

I due erano arrivati ad essere costretti a convogliare a nozze segretamente a causa delle condizioni di povertà e di instabilità del tempo. I suoi racconti tristi e drammatici toccano anche quella che considera la piaga più dura che ha dovuto sopportare: l’accusa di infanticidio. Tale circostanza fu proprio la goccia che fece traboccare il vaso condannandola per cui alla lunga degenza all’interno della struttura psichiatrica. La vicende però viene bruscamente sconvolta da una verità imprevista; anche il dottore è alle prese con una corposa relazione riguardante la donna osservata da anni e chiaramente in relazione ai fatti risalenti al suo passato. le incongruenze tra le due versioni saranno proprio il trampolino verso sconvolgenti colpi di scena e oscure verità nascoste.

