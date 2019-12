Il settimo figlio/ Video, su Italia 1 il film con Alicia Vikander (oggi, 18 dicembre)

Il settimo figlio va in onda oggi, mercoledì 18 dicembre, a partire dalle ore 21.20, su Italia 1. Il film è stato realizzato tra Stati Uniti e Gran Bretagna nel 2014 e tratto dal libro di Joseph Delaney L’apprendista del mago, appartenente ad una collana formata da ben tredici romanzi. La distribuzione in Italia è stata curata dalla Universal Pictures, che ha gestito anche la produzione insieme a Legendary Pictures e Moving Picture Company. Con le musiche di Marco Beltrami e la scenografia di Dante Ferretti, il film è stato diretto dal regista russo Sergej Vladimirovič Bodrov. Quest’ultimo ha diretto anche La libertà è il paradiso, Il prigioniero del Caucaso, Il bacio dell’orso e Mongol. Nel cast è presente il performer statunitense Jeff Bridges, vincitore nel 2010 del Premio Oscar come miglior attore per Crazy Heart e per altre sei volte in nomination. Viene affiancato dalla collega Julianne Moore, a sua volta vincitrice di un Oscar nel 2015 grazie a Still Alice. Il parterre viene completato da Alicia Vikander, Ben Barnes, Kit Harington, Olivia Williams e Jason Scott Lee.

Il settimo figlio, la trama del film

La trama di Il settimo figlio si apre con la strega malvagia Madre Malkin rinchiusa in una grossa dal Maestro John Gregory, sempre pronto a difendere l’umanità dalle minacce soprannaturali. La strega riesce miracolosamente a liberarsi e una bambina posseduta da lei viene scoperta da Billy Bradley, apprendista di Gregory. Lui perde la vita cercando di ucciderla, ma lei scappa. Poi entra in scena il giovane Tom Ward, che vive nel bosco con i genitori contadini e sua sorella. Viene preso come nuovo apprendista da Gregory, anche perché spesso vede quest’ultimo nelle sue visioni insieme ad una ragazza considerata come una strega. Quest’ultima viene poi vista dal vivo, si chiama Alice e ricorda a Tom la fine fatta dagli altri apprendisti. Inoltre, bisogna aggiungere che Tom è il settimo figlio di un settimo figlio, così come richiede l’ordine al quale deve accedere. Alice è la figlia della sorella di Malkin e si innamora di Tom, nonostante in teoria fosse sua rivale. Si viene a sapere che anche Gregory, in passato, era stato innamorato di Malkin. Alla fine, Malkin viene sconfitta e il bene prevale sul male.

Il trailer de Il settimo figlio





