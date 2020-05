Il Signore degli Anelli 3 “Il ritorno del re”/ Trama: il viaggio di Frodo e Sam…

Pubblicità

Il Signore degli Anelli “Il ritorno del re” è il terzo capitolo della trilogia firmata da Peter Jackson e il capitolo successivo rispetto a quello che vedremo in onda stasera “Le due torri”. Il film è stato diretto da Peter Jackson ed è uscito in tre versioni: 200 minuti al cinema, 252 versione estesa e 263 estesa in blu ray. Sempre dal soggetto di J.R.R.Tolkien il regista neozelandese tira fuori un altro capolavoro grazie allla fotografia di Andrew Lesnie e agli effetti speciali studiati e ideati dalla Weta Digital. Straordinarie sono anche le musiche composte da Howard Shore. Nel cast ritroviamo Elijah Wood e Ian McKellen nei ruoli di Frodo Baggins e Gandalf. Tra gli altri interpreti ci sono artisti di grandissima caratura come Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, Orlando Bloom e molti altri ancora. Su MyMovies il film ha ricevuto quattro stellette su cinque da Marzia Gandolfi, ricevendo critiche positive sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico.

Il Signore degli Anelli, anticipazioni “Il ritorno del re”: il viaggio di Frodo e Sam

Andiamo ad are uno sguardo alla trama de Il Signore degli Anelli Il ritorno del re. Continuerà il viaggio di Frodo Baggins e Sam accompagnati dall’inquietante Gollum. I tre sono diretti ancora, come avevamo visto già nei due film precedenti, verso il Monte Fato. L’obiettivo è quello di distruggere il famoso anello. Il resto della compagnia invece è pronto ad andare a dare manforte a Gondor e Rohan che sono invece impegnati nella battaglia dei Campi del Pellenor. Come già visto precedentemente si tratta anche in questo caso di un film epico con scenari fantastici e musiche incredibili. A colpire dunque lo spettatore non è solo la trama, ma anche la colonna sonora e gli effetti speciali che la seguono e la condiscono. Visti i primi due capitoli non vediamo l’ora dunque che Mediaset ci proponga anche il terzo.

