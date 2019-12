Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re/ Su Canale 5 il film con Elijah Wood

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re va in onda oggi, 26 dicembre, in prima serata su Canale 5. Si tratta di una pellicola che è uscita con il titolo originale (The Lord of the Rings: The Return of the King) nel 2003. La pellicola che vede una produzione congiunta tra Stati Uniti D’America e Nuova Zelanda è stata diretta da Peter Jackson, con il regista che si è basato su un soggetto scritto dalla famosa scrittrice J. R. R. Tolkien. Il signore degli anelli è un film ascrivibile al genere fantastico con connotazioni epiche drammatiche, esso gode delle musiche di Howard Shore, della grande Weta Digital, un azienda all’avanguardia nel campo, gli effetti speciali presenti. Nel cast di attori, tutto di altissimo livello, meritano una menzione speciale Elijah Wood e Ian McKellen, buona anche la partecipazione di Liv Tyler attrice a cui il regista ha affidato il ruolo di Arwen.

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, la trama del film

Ora soffermiamoci sulla trama de Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re. Gollum era un giovane che aveva trovato l’unico anello e di esso ne aveva desiderato il possesso, questo nel passato. Adesso con gli anni che passano inesorabilmente Merry e Pipino, trionfano su Barbalbero e partono erso il pericoloso centro di Gondor dove Denethor sembra essere stato pervaso da una follia imperante, follia che l’aveva portato quasi al suicidio non prima di aver attentato alla vita del figlio figlio Faramir. Mentre tutto ciò avviene e i nostri eroi cercano di dipanare una matassa alquanto ingarbugliata L’anello corrompe Frodo e spinge Sam ad aiutare l’amico di tante battaglie. Alla fine Aragorn riuscirà a congiungersi con Arwen e a coronare il loro sogno d’amore, tutto mentre Frodo e Bilbo coinvolgono lo spettatore in una decisione alquanto ardua.

Il trailer de Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re





