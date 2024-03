Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello, Italia 1/ Trama del primo colossal, oggi, 16 marzo 2024

Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, diretto da Peter Jackson

Sabato 16 marzo 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,20, il primo capitolo della celebre trilogia fantasy dal titolo ll Signore degli anelli – la compagnia dell’anello. Il film colossal del 2001 è co-scritto e diretto dal noto regista Peter Jackson, diventato famoso proprio per avere curato la trasposizione cinematografica de Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien e, in seguito, la pellicola King Kong, remake dell’omonimo film del 1933.

The voice senior 2024, 5a puntata/ Diretta, concorrenti: Pino Maragno emozionato per la scelta di Clementino

Il cast d’eccellenza del film ll Signore degli anelli – la compagnia dell’anello è formato da: Elijah Wood nei panni dello hobbit Frodo Baggins; Ian McKellen, considerato tra i maggiori interpreti shakespeariani, nel ruolo del mago Gandalf; Liv Tyler, che ha preso parte ad Armageddon – Giudizio finale (1998) e L’incredibile Hulk (2008), è l’elfa Arwen; Viggo Mortensen, che ha collaborato più volte con il regista David Cronenberg, interpreta il re Aragorn; Sean Astin, recentemente apparso nella nota serie televisiva Stranger Things nei panni di Bob Newby, è il fido Samvise “Sam” Gamgee; infine Cate Blanchett, la quarta attrice in assoluto più candidata della storia del Premio Oscar, interpreta la nobildonna elfica Galadriel.

Concorrenti The Voice Senior 2024: i team/ Ecco le scelte definitive di Arisa, Bertè, D’Alessio e Clementino

La trama del film Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello: distruggere il potere malefico che opprime gli abitanti

Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello è basato sul primo capitolo dell’omonima trilogia di J.R.R. Tolkien. La storia inizia quando l’Unico Anello, forgiato dal crudele Sauron per controllare gli abitanti della Terra di Mezzo, finisce a distanza di secoli tra le mani dello hobbit Bilbo Baggins. Durante la festa per il suo compleanno, Bilbo decide di indossare l’anello per diventare invisibile e fuggire dall’evento.

Maria Gabriella Zappacosta, chi è? The Voice Senior 2024/ "Dopo la morte di mia madre abbandonai la musica"

Lo stregone Gandalf riesce a convincere lo hobbit a cedere l’anello al nipote Frodo, rivelando a quest’ultimo l’oscuro segreto nascosto dietro questo piccolo oggetto. Frodo parte quindi per un lungo e difficile viaggio accompagnato dagli amici di sempre: Samvise Gamgee, Meriadoc Brandibuck e Peregrino Tuc. Durante un terribile attacco dei Nazugl, il trio viene salvato da un individuo misterioso, Grampasso, mentre Gandalf decide di fare visita a Saruman Il Bianco, sperando nel suo aiuto. Nel frattempo il protagonista viene ferito dai Nazgul e insieme ai suoi amici trova rifugio presso il re degli Elrond dove fanno la conoscenza di sua figlia, la principessa Arwen.

Frodo è quindi pronto a raggiungere il Monte Fato per distruggere una volta per tutte il terribile anello. Ad accompagnarlo la Compagnia dell’Anello, con a capo Gandalf e composta dai tre hobbit, dall’elfo Legolas, dal nano Gimli e dai guerrieri Boromir e Aragorn. Purtroppo il viaggio si rivelerà molto più arduo del previsto e la Compagnia subirà delle perdite inaspettate…











© RIPRODUZIONE RISERVATA