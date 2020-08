Il sindaco pescatore/ Su Rai 1 il film dove Sergio Castellitto è Angelo Vassallo

Il sindaco pescatore va in onda oggi, 30 agosto 2020, su Rai 1 con inizio dalle 21.50. Una bella sceneggiatura congiunta di Salvatore Basile, Sergio Castellitto, Maurizio Zaccaro e Guglielmo Ariè fu la base sulla quale costruire un’ottima pellicola tutta italiana nel 2016. Si tratta di un film biografico, suggestivo, una storia tutta italiana reale che ci parla di come le mafie possano distruggere ogni tessuto sociale ma, in queste miserie umane, un uomo può, se non sconfiggere questo male, almeno arginarlo e muovere le coscienze verso direzioni diverse, umane, rifiutando il ricatto politico del mal governo e della criminalità organizzata. Nel cast de ‘Il sindaco pescatore’, spicca la presenza, è anche uno dei sceneggiatori e produttori del lungometraggio, di Sergio Castellitto.

L’attore romano interpreta questo difficile ruolo, quello del sindaco Angelo Vassallo, con grande classe e leggerezza nonostante i temi scottanti e grevi, un attore che ha visto il successo anche internazionale, ricordiamolo per il suo stile ieratico nel kolossal ‘Le cronache di Narnia – Il principe Caspian (The Chronicles of Narnia: Prince Caspian)’ nel ruolo di Re Miraz. Accanto a Castellitto incontriamo Anna Ferruzzo, tarantina, cresciuta in teatro, nel cinema voluta da grandi registi come Stefano Chiantini, Leo Pantaleo, Massimo Wertmüller, Paolo e Vittorio Taviani.

Il sindaco pescatore, la trama del film

Ecco la trama de Il sindaco pescatore. Siamo nel Cilento all’alba del terzo millennio ed il sindaco Angelo Vassallo si trova eletto in un comune nella Provincia di Salerno, luoghi nei quali la camorra, la malavita organizzata, è un cancro che s’insinua nella vita politica e sociale, nel costume locale, ovunque nella società. Angelo è un sindaco come tanti in questa Italia nelle quali le ingiustizie trovano spesso dei difensori della legalità che riescono a trascinare le folle dalla parte della correttezza e la semplicità e il forte carattere del sindaco iniziano a lasciare tracce in un contesto oltremodo devastato da anni di mal governo e clientelismo.

Siamo a Pollica e l’opera di demolizione di case abusive voluta dal sindaco, di proposte rivolte a costruire una società che sia limpida e benevola con il turismo internazionale, una trasparenza politica tra mille difficoltà, portano il piccolo comune del salernitano a trasformarsi in un centro esempio per altri, una piccola isola di buona politica dalla quale ispirarsi.

Ovviamente ai poteri occulti e malavitosi tutto ciò non va a genio e, di contrappasso politico, la mafia locale inizia a contrastare l’opera di Angelo Vassallo, soprattutto in ambiti di lotta alle sostanze stupefacenti, una vera piaga anche in quella piccola realtà

La chiusura di uno stabilimento nel quale la droga girava con grande facilità, centro di spaccio e incontro tra giovani alla ricerca delle sostanze stupefacenti, sarà l’atto finale che porterà la camorra e decidere di uccidere il sindaco chiamato ‘il pescatore’ per la sua passione con la canna e le esche.

