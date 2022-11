Il Solitario del Rio Grande/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck

Il Solitario del Rio Grande, film di Rete 4 diretto da Henry Hathaway

Il Solitario del Rio Grande andrà in onda oggi, 17 novembre 2022, a partire dalle ore 16.50 su Rete 4. Il leggendario regista del Grinta, Henry Hathaway, nel 1971, dirige un altro dei più classici film western. Il cast del film, il cui titolo originale è Shoot Out, è davvero d’eccezione. Tra i protagonisti vi è un iconico Gregory Peck nei panni del pistolero Clay Lomax. Non solo. Ci sono anche Patricia Quinn, Susan Tyrrell, Robert F. Lyons, Rita Gam, Jeff Corey e James Gregory. Gregory Peck e Rita Gam avevano già lavorato insieme in Gente di Notte, film del 1954. Tratto dal romanzo di Will James, The Lone Cowboy, è un western cupo, ma dai personaggi puliti, con grande azione e un’altra interpretazione formidabile di Gregory Peck.

La mummia/ Dove vedere su Italia 1 il film in streaming

Il film è il remake di Lone Cowboy di Paul Sloane datato 1933. In quest’ultimo, tra i protagonisti vi erano Jackie Cooper, Lila Lee e Addison Richards. È stato girato nella zona tra Santa Fe e Los Alamos, nel New Mexico in poco più di un mese. Le riprese sono infatti iniziate il 12 ottobre 1970 e terminate il 2 dicembre dello stesso anno. La produzione invece, si è conclusa il 16 dicembre. In ogni caso, gli attori secondari del film, la fotografia, la colonna sonora e i luoghi, sono risorse considerevoli in una pellicola attenta ai dettagli. A tal proposito, il regista omaggia Gregory Peck in una battuta del film. Difatti, quando Lomax aiuta la bambina a scendere da cavallo, una volta arrivati al ranch, la chiama Scout e non Decky. Scout non è altro che la figlia di Gregory Peck nel film Il buio oltre la siepe.

Chiedimi se sono felice, Italia 1/ Dove vedere il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Il Solitario del Rio Grande, la trama del film

Leggiamo la trama de Il Solitario del Rio Grande. Dopo aver scontato sette anni di carcere per una rapina in banca, Clay Lomax, ossia Gregory Peck, vuole rintracciare il suo ex partner, Sam Foley, interpretato da James Gregory. Quest’ultimo infatti, è reo di avergli sparato mentre stavano scappando dalla banca. Lomax torna quindi nella cittadina di Weed e cerca di corrompere un barista in sedia a rotelle di nome Trooper, ovvero Jeff Corey, per avere informazioni su dove si trova Sam.

Tuttavia, consapevole del rilascio di Lomax dalla prigione, Foley assume Bobby Jay Jones, ossia Robert F. Lyons, che insieme ai suoi uomini avranno il compito di seguirlo qualora Foley cerchi vendetta. La ricerca di Foley da parte di Lomax però, viene complicata da Decky Ortega, interpretata da una piccola Dawn Lyn. La bambina, che potrebbe essere sua figlia, è affidata a Lomax da una sua vecchia conoscenza e, giacché orfana di madre non ha nessun posto dove andare. In un primo momento, Lomax mal sopporta la presenza della bambina loquace, ma durante il lungo viaggio alla ricerca di Foley, vi si affeziona.

A star is born/ Dove vedere il film su Canale 5 con Lady Gaga

© RIPRODUZIONE RISERVATA