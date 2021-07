Il Temerario/ Su Rete 4 il film con Robert Redford (oggi, 12 luglio 2021)

Il Temerario sarà trasmesso da Rete 4 oggi, 12 luglio 2021, a partire dalle ore 16.35. Si tratta di un film con un cast eccezionale: Edward Herrmann, Robert Redford vincitore di due premi Oscar, nel 1981 come miglior regista per – Gente comune – e Oscar alla carriera nel 2002, Bo Svenson e Susan Sarandon premio Oscar nel 1996 con – Dead Man Walking – Condannato a morte – . La pellicola è stata realizzata dalla Universal nel 1975, a guidare la regia è George Roy Hill il quale ha curato anche la scrittura del soggetto, mentre la sceneggiatura è stata affidata a William Goldman. Il film è distribuito da CIC – CIC Video e prodotto da Universal Pictures, Jennings Lang.

Il Temerario, la trama del film

In Il Temerario siamo negli anni ’20 a pochi mesi dalla fine della Prima Guerra Mondiale, nello stato del Nebraska, un ex pilota militare Waldo Pepper (Robert Redford) sta cambiando la sua vita sfruttando le sue capacità nella guida di velivoli, in particolare vuole occuparsi di viaggi turistici e portare la gente a visitare dall’alto le campagne del Nebraska e tutte le zone dove sono sorte negli anni delle splendide fattorie.

Per enfatizzare il suo lavoro ogni volta racconta ai suoi passeggeri di quella volta quando durante il primo conflitto armato si è dovuto confrontare con un grande aviatore dell’esercito tedesco e si è dovuto scontrare con lui avendo la peggio, ma poi grazie alle sue qualità e in ragione del suo onore gli è stata risparmiata la vita, in realtà è solo un storia inventata per far accrescere il suo personaggio. L’attività è abbastanza redditizia da permettergli di vivere sereno, fino a quando nella zona compare un altro ex aviatore militare, Axel Olsson (Bo Svenson) che decide di portare avanti un’attività similare. Non passa molto tempo e tra i due nasce una rivalità per quanto riguarda il business.

Non mancano le lite e gli attacchi verbali, ma poi decidono di abbassare i toni e per guadagnare di più collaborano nel realizzare un numero acrobatico che potrebbe interessare associazioni e circoli che si occupano di intrattenimento. I due mettono in piedi un’esibizione virtuosa e a volte anche pericolosa, tanto che Waldo ha un incidente e deve stare fermo per un periodo di tempo. Alla sua guarigione insieme all’amico Axel vengono assunti per esibirsi in pericolose acrobazie e per rendere più interessante lo spettacolo vengono introdotte nel numero giovani donne tra cui Mary Beth (Susan Sarandon) e Patsy (Kelly Jean Petersen). Un incidente a Mary Beth le costerà la vita e i voli acrobatici verranno sospesi. Waldo e Axel per poter volare dovranno sostenere un brevetto di pilotaggio.

Nel frattempo Ezra (Edward Herrmann) realizza il monoplano che non farà guidare a Waldo ma lo farà lui stesso. Purtroppo il velivolo precipita, Waldo corre in soccorso dell’amico rimasto intrappolato nell’abitacolo portandosi dietro una folla di curiosi. Ezra è ancora vivo ma non riesce a uscire dal velivolo, un curioso getta la cicca della sigaretta nelle vicinanze e il monoplano prende fuoco. Waldo per evitare all’amico feroci dolori e sofferenze di essere bruciato vivo lo colpisce. La rabbia dell’ex aviatore lo spinge ad appropriarsi di uno degli aerei dello show e a bassa quota si getta contro la folla disperdendola, ma una manovra errata lo fa precipitare. Il destino vuole che dopo questi brutti incidenti Waldo Pepper si ritrovi a Hollywood per girare un film, dedicato al famoso duello che lui fece suo contro Kessler. Con grande meraviglia scopre che il suo partner nella pellicola è proprio l’asso tedesco. Ciò permette a Pepper di vivere finalmente il tanto sognato combattimento aereo con lui.



