Il Tre, chi sono i genitori del cantante/ “Mio padre e mia madre mi danno libertà, sono felice…”

Il panorama musicale è ricco di artisti nuovi ed emergenti; difficile sapere a priori chi riuscirà ad inseguire il sogno per poi coronarlo, ma di certo grazie al Festival di Sanremo 2024 qualcuno ha ottenuto un bel trampolino di lancio. Stiamo parlando de Il Tre, che con il brano “Fragili” si è messo in evidenza non solo con le sue abilità canore ma anche con una profondità di scrittura che va ben oltre il suo stile musicale, ovvero il rap.

Il Tre, all’anagrafe Guido Senia, si è imposto con merito alla sua prima volta sul palco del Festival di Sanremo e davanti a lui si prospetta una carriera certamente carica di soddisfazioni e successi. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? La popolarità ottenuta grazie alla kermesse ha chiaramente acceso i riflettori sugli affetti del cantante. In particolare, qualche fan si sarà sicuramente chiesto chi sono i genitori de Il Tre.

Il Tre e le parole d’amore per i suoi genitori: “Hanno capito cos’è per me la musica…”

I genitori de Il Tre sono fuori dai giri del mondo dello spettacolo e artistico; per questa ragione, è difficile trovare informazioni e curiosità particolarmente dense di contenuti. Qualche aneddoto e riferimento è stato però offerto dal cantante in alcune interviste pre e post Sanremo 2024. Come riporta Tag24, il padre del rapper sarebbe un venditore di automobili mentre la madre è impegnata come casalinga.

Molti ricorderanno con tenerezza il momento in cui Il Tre, durante il Festival di Sanremo 2024, decise di fiondarsi in platea dalla sua amata mamma per donarle i fiori tipici della città. In un’intervista per Vanity Fair – riportata dal portale – il cantante ha invece raccontato: “I miei genitori hanno compreso cosa voglio fare e come voglio farlo. Mi concedono molta libertà e sono felice di questo perché ai tempi della scuola non era così. Mio padre insisteva sulla scuola e avevo difficoltà a sottrarmi. Col tempo ho dimostrato che la musica per me è una passione seria…”. Il Tre poi aggiunse: “Mio padre rappresenta un modello da seguire, una persona che cerco di emulare come uomo. Lui e mia madre saranno sempre fedeli a me, indipendentemente da ciò che accade”.

