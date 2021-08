Il tulipano nero, Rete 4/ Christian-Jaque dirige un film pieno di emozioni

Il tulipano nero: cast e curiosità

Il tulipano nero va in onda oggi, 23 agosto 2021, all’interno della programmazione pomeridiana di Rete 4, l’orario di inizio della pellicola è fissato per le 16.40. Si tratta di una pellicola prodotta nel lontano 1964 che vede la regia di Christian-Jaque, con il direttore dei lavori che si è basato per il soggetto e sul un capolavoro letterario scritto dal grande scrittore francese Alexandre Dumas, la sceneggiatura è stata invece affidata a Paul Andréota e Marcello Ciorciolini. Il film prodotto dalla Variety Film vede un cast di attori di primo livello, tra di essi si segnalano Alain Delon e Virna Lisi, ai due grandi attori è stata affidata rispettivamente la parte di Guglielmo e Giuliano de Saint-Preux e di Carolina Plantin. Il film vista anche l’anzianità di produzione non è ascrivibile alle prime televisive.

Il tulipano nero, la trama del film

In Il tulipano nero siamo alla vigilia della rivoluzione francese, ed esattamente il 1789 quando nei dintorni del villaggio di Roussillon appare un novello Robin Hood francese. Il nuovo paladino della popolazione indossa come Hood una maschera e inizia a farsi chiamare con il nome di un fiore, egli è infatti conosciuto tra la popolazione come il tulipano nero. Egli grazie alla sua perizia con le armi da taglio e al suo coraggio si fa carico di azioni eroiche rubando ai ricchi della zona per donare quanto arraffato ai poveri contadini francesi. La sua fama cresce a dismisura e i nobili della zona cercano di porre in essere delle azioni che possano se non portare alla cattura quanto meno contrastarlo. In uno scontro il bandito viene ferito, ricoveratosi in un piccolo casolare egli trova le cure dei locali che fanno di tutto per non consegnarlo alla polizia. Si scopre cosi che il Tulipano nero altri non è che un nobile del luogo, il conte Guillaume de Saint Preux, egli stanco delle tante prevaricazioni dei nobili del luogo a danno dei contadini aveva deciso di schierarsi dalla parte di quest’ultimi. Alla fine come in tutti i film che si rispettino non può mancare l’innamoramento, questa volta avviene per mezzo di una bella donna che non solo cura il conte ma rapisce finanche il suo cuore.

