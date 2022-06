Il tulipano nero/ Su Rete 4 il film con Alain Delon e Virna Lisi

Il tulipano nero sarà trasmesso oggi, venerdì 24 giugno, su Rete 4 a partire dalle ore 16.45. La Tulipe noire è stato girato nel 1964 da Christian-Jaque, regista francese. Esordisce come scenografo nel 1927, per proseguire l’attività come aiuto-regista e regista. Tra i film di successo si ricordano Un marito scomparso, A Venezia una notte, Le perle della corona, Ernesto il ribelle, L’assassinio di Papà Natale, I figli della strada, Due donne innamorate, Silenziosa minaccia, La guerra segreta, Le calde notti di Lady Hamilton.

Lo spettro del passato e Fanfan la Tulipe vennero presentati al Festival di Cannes. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Alexandre Dumas. Il soggetto de Il tulipano nero è di Alexandre Dumas; la sceneggiatura di Paul Andréota, Christian-Jaque, Henri Jeanson, Marcello Ciorciolini; la fotografia di Henri Decaë; il montaggio di Jacques Desagneaux; le musiche di Gérard Calvi; la scenografia di Rino Mondellini, Jacques Brizzio e i costumi di Dario Cecchi. Protagonisti de Il tulipano nero sono Alain Delon e Virna Lisi.

Il tulipano nero, la trama del film: la sua doppia identità

Il tulipano nero è ambientato nella Francia prerivoluzionaria, dove un nobile vive una doppia identità: è un gentiluomo e un brigante. Il Tulipano nero, così è noto ai più, ruba ai ricchi aristocratici per aiutare i bisognosi.

Quando la polizia inizia a sospettare di lui, Julien de Saint-Preux chiama in aiuto il gemello Guillaume, che si rivela un cinico senza scrupoli. Julien si allea con i sans-culottes e attacca la Bastiglia. La trama dunque è sicuramente trascinante e più volte ripresa da film successivi con l’indole un po’ alla Robin Hood di chi vuole togliere ai ricchi e ai disonesti per dare ai meno abbienti.

