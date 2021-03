Il tuo ex non muore mai/ Video, su Rai 2 il film con Mila Kunis (oggi, 2 marzo 2021)

Il tuo ex non muore mai va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, martedì 2 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2018 dalla lionsgate in collaborazione con la casa cinematografica Imagine Entertainment mentre la distribuzione in Italia è stata gestita dalla 01 Distribution insieme alla Leone Film Group. La regia del film è stata affidata a Susanna Fogel la quale si è occupata anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme a David Iserson. Il montaggio è stato eseguito da Jonathan Schwartz con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Barry Peterson mentre le musiche della colonna sonora sono firmate da Tyler Bates. Cast sono presenti Mila Kunis, Kate McKinnon, Sam Heughan, Justin Theroux, Gillian Anderson e Hasan Minhaj.

Il tuo ex non muore mai, la trama del film

In Il tuo ex non muore mai ci troviamo in una cittadina americana dove due amiche sono alle prese con diverse problematiche legate alle rispettive situazioni sentimentali. Le due amiche sono ingenue e affrontano ogni genere di situazione con troppa leggerezza, il che per loro è sempre motivo di sofferenza con uomini che non le rispettano come dovrebbero e che si dimostrano particolarmente infedeli. Per uno strano scherzo del destino, le due ragazze si ritrovano coinvolte in un intrigo internazionale dopo che una delle due scopre che il suo ex compagno in realtà era un agente della CIA. La cosa incredibile è che la loro relazione d’amore era arrivata al capolinea in virtù della drammatica morte del suo ex ragazzo, cosa che evidentemente non rappresentava la realtà dei fatti.

Infatti, la morte era avvenuta pochi giorni prima di partire insieme all’uomo alla volta di Vienna per portare con sé un oggetto che era motivo di interesse da parte di tanti servizi segreti del mondo e di alcune cellule terroristiche pronte a fare qualsiasi follia pur di entrarne in possesso. Le due ragazze si ritrovano a Vienna per scoprire cosa sta succedendo e sono costrette a far leva sulle rispettive competenze di ginnastica e di grande giocatrice di videogiochi per attraversare tutta l’Europa e salvare la loro vita.

In maniera molto divertente e non voluta, le due amiche riescono a superare tantissime problematiche, ad uccidere decine di spie che erano state addestrate in tanti anni per occuparsi di qualsiasi minaccia. Insomma, le due amiche riescono ad andare avanti nella loro stravagante missione in terra europea e scopriranno che l’ex ragazzo non era in realtà morto come invece si pensava.

Video, il trailer del film “Il tuo ex non muore mai”





© RIPRODUZIONE RISERVATA