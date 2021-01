Il tuttofare/ Video, su Rai 1 il film con Sergio Castellitto (oggi, 4 gennaio 2021)

Il tuttofare saràin onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, lunedì 4 gennaio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una firma italiano realizzato nel 2018 da diverse case cinematografiche tra cui la vision Distribution and Sky Italia la cui regia è stata affidata a Valerio Attanasio il quale ne ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora del lavoro di Pivio e Aldo De Scalzi con la scenografia firmata da Luca Servino ed il ruolo di direttore della fotografia curato da Ferran Paredes Rubio. Nel cast della pellicola ci sono Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci, Clara Alonso, Tonino Taiuti, Marcela Serli e Alessandro Tuzzi.

Il tuttofare, trama del film

In Il tuttofare ci troviamo nella città di Roma dove vive un giovane praticante in legge di nome Antonio. Dopo aver conseguito la laurea è iniziato ad avvicinarsi all’attività di avvocato facendo praticantato presso uno dei più importanti studi legali dell’intero foro romano. Il suo principale tuttavia nonostante Antonio sia in possesso di grande talento e sia particolarmente adatto per questo genere di attività professionale non lo prende mai in considerazione anzi lo sfrutta e non maltratta ogni qualvolta se ne presenta l’occasione.

Infatti nonostante Antonio dimostri straordinaria voglia di emergere e abbia grande passione per questa attività viene usato esclusivamente per andare ad acquistare il caffè al bar, per esigenze di varia natura del suo stesso superiore e tanto altro. Insomma Antonio è diventato un vero e proprio tuttofare per il suo datore di lavoro il quale peraltro mi permette di avere soltanto una paga di €300 al mese. Passano i mesi e Antonio ancora non riesce a capire cosa debba fare per poter ottenere l’attenzione del suo datore di lavoro e soprattutto l’opportunità di mettere in mostra le sue competenze e il suo talento.

La situazione degenera ulteriormente quando l’avvocato il datore di lavoro di Antonio chiede a quest’ultimo Un incredibile sacrificio. Per poter soddisfare le sue esigenze personali soprattutto nel rapporto extra-coniugale che porta avanti segretamente ormai diversi anni, l’avvocato chiede ad Antonio senza alcun genere di regola di sposare la sua amante Argentina in maniera tale che questa possa ottenere la cittadinanza italiana e poter rimanere sul territorio senza alcun problema.

Antonio è quanto mai distrutto davanti a questo genere di richiesta il che lo porta a valutare il fatto che nonostante uno possa mettere tanta passione in quello che fa e grande competenza non riesca ad avere successo se non dietro apposita raccomandazione. In questa situazione il povero praticante dovrà scegliere se stravolgere la tua coscienza e quindi prendere in sposa una donna che nemmeno conosce oppure buttare all’aria i tanti mesi di sacrifici che ha fatto nell’ultimo periodo negando il proprio supporto all’avvocato.

