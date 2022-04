Il viaggio di Arlo/ Su Italia 1 il film d’animazione di Bob Sohn

Il viaggio di Arlo, film di Italia 1 diretto da Bob Sohn

Il viaggio di Arlo sarò trasmesso oggi, 3 aprile, dalle ore 14:30 su Italia 1. Si tratta di una pellicola che appartiene al genere animazione e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2015.

Il regista di questo film risulta essere Bob Sohn mentre la sceneggiatura è stata curata da Meg LeFauve. Hanno prestato la voce ai personaggi principali del film numerosi attori famosi come Raymond Ochoa, Anne Paquin, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Sam Elliott, Steve Zahn, A.J. Buckley, Dave Boat e Jack Bright. Le musiche del film sono state realizzate da Mychael Danna e Jeff Danna mentre il montaggio è stato curato da Stephen Schaffer.

Il viaggio di Arlo, la trama del film: i dinosauri si sono evoluti e…

In Il viaggio di Arlo 65 milioni di anni fa, l’asteroide che doveva colpire la Terra e distruggere i dinosauri non si è mai schiantato. Per questa ragione, i dinosauri si sono evoluti e sono diventati una forma di vita intelligente. Difatti, svolgono tutte le attività che li portano ad avere una società produttiva come agricoltori e allevatori.

In una famiglia di Apatosauri, ognuno svolge il proprio dovere con impegno e passione. Tuttavia, in questa famiglia, c’è un personaggio che non sa qual è il suo ruolo nel mondo. Si tratta di Arlo, un dinosauro abbastanza goffo e impacciato che non sa svolgere alcun lavoro. Arlo per questa ragione si sente a disagio e spesso prova rammarico nello stare con le altre persone. Il povero dinosauro vorrebbe soltanto trovare il suo posto nel mondo e scoprire qual è il suo vero talento, la sua vocazione.

Un giorno, Arlo viene messo in guardia dagli altri suoi amici del fatto che nel granturco potrebbe nascondersi un parassita che lo divora a poco a poco. Arlo comunque ignora quell’avvertimento e si trova faccia a faccia con il parassita: un piccolo ominide cavernicolo. Inizierà dunque un viaggio e un’amicizia incredibile tra i due, entrambi alla scoperta di quello che vogliono fare nella vita.

