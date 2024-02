IL VOLO CON “CAPOLAVORO” A SANREMO 2024/ Il racconto di un amore travolgente che esplode

Il Volo sono stati i sedicesimi artisti in gara al Festival di Sanremo 2024, con la loro “Capolavoro“, canzone con la quale sanciscono il passaggio alla seconda metà della prima serata, che vedrà tutte e 30 le esibizioni una dopo l’altra, votate dalla giuria media e social. Un ritorno, insomma, sul palco dell’Ariston, che 15 anni fa ha visto nascere il trio, consegnandoli definitivamente agli annali della musica e portandoli anche all’estero con tour e date.

TESTO "CAPOLAVORO", CANZONE IL VOLO/ Analisi e significato, Sanremo 2024: l'amore che trasforma la vita

Sulla canzone in gara a Sanremo 2024, “Capolavoro”, Il Volo ha spiegato che “parla di un amore universale, di quel sentimento che cresce dentro ognuno di noi a nostra insaputa. E poi arriva il momento in cui vuoi gridarlo al mondo. Al primo ascolto sai già a chi vorresti dedicarlo. È un pezzo travolgente ed emozionante“. (agg di Lorenzo Drigo)

Eleonora Venturini, fidanzata Gianluca Ginoble de Il Volo/ La storia d'amore:"fidanzato e innamorato"

Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble: Il Volo prova a vincere Sanremo 2024 con “Capolavoro”

Il Volo tornano in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Capolavoro“. Il trio di tenori, composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, pronto a bissare il successo dopo la vittoria a Sanremo 2015 con il brano Grande Amore? Il ritorno dei tre tenori italiani conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo è sicuramente uno dei colpacci messi a segno dal conduttore e direttore artistico Amadeus. Per il gruppo italiano si tratta della terza partecipazione alla kermesse canora italiana dopo la vittoria nel 2015 con “Grande amore” e il terzo posto al Festival di Sanremo 2019 con “Musica che resta”. Questa volta ci riprovano con “Capolavoro”, la canzone scritta da Edwyn Roberts, Stefano Marletta e Michael Tenisci.

Michelle Bertolini, fidanzata Ignazio Boschetto de Il Volo/ Presto il matrimonio: "è quella giusta"

La canzone si presenta come ballad pop orchestrale con sfumature liriche e racconta di come l’arrivo di una persona possa davvero cambiare e rivoluzionare in meglio la vita.

Il Volo la canzone “Capolavoro” e la collaborazione con gli autori Edwyn Roberts, Stefano Marletta e Michael Tenisci

Il trio canoro de Il Volo formato Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato in anteprima cosa si nasconde dietro “Capolavoro”, il brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2024. “Torneremo al Festival di Sanremo per festeggiare con la musica questo grande traguardo: 15 anni di carriera. 15 anni incredibili di amicizia, pura stima e questa passione comune per la musica” – ha dichiarato Pietro. Poi è la volta di Gianluca Ginoble che sul brano rivela: “diciamo che è un pop emotivo dove le nostre voci in armonia raggiungono quella epicità con qualche tratto di contemporaneità di cui avevamo bisogno”.

Sul finale è la volta di Ignazio Boschetto de Il Volo che confessa: “ci siamo affiancati a degli autori con cui abbiamo condiviso le nostre idee e questa canzone è nata due anni fa. Due anni di lavoro cercando il giusto messaggio perchè volevamo tornare alla grande facendo capire che anche all’interno del nostro gruppo c’è stata una evoluzione, una crescita personale ed artistica. Ma anche di quanto sia importante, anche nella nostra carriera, lavorare su se stessi, ma anche capire quanto siano importanti le connessioni e i sentimenti e arrivano delle persone, che di punto in bianco, come se cadessero dal cielo, possono davvero arricchire la tua vita e renderla migliore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA