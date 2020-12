Il Volo, Concerto di Natale/ Trio davanti al Colonnato per celebrare il 25 dicembre

Il trio de Il Volo sarà protagonista di un breve Concerto di Natale in diretta su Rai 1. Si tratterà di un breve spazio di circa un quarto d’ora, dalle 20.30 alle 20.45, dove i tre tenori si esibiranno nei canti più classici del periodo per celebrare insieme al pubblico di casa questo anomalo 25 dicembre 2020. L’evento si svolgerà in Piazza Papa Pio XII a Roma proprio davanti al colonnato della splendida Basilica di San Pietro. Il Volo dovrebbe cantare Adeste Fideles, Oh Holy Night e Astro del Ciel portando dentro le case degli italiani una splendida atmosfera natalizia in grado di emozionare e di donare un po’ di serenità in un periodo purtroppo per molti drammatico e pieno di preoccupazioni. L’appuntamento è su Rai 1, dunque, subito dopo il Tg1 e prima de I Soliti Ignoti – Il Ritorno.

Il Volo, Concerto di Natale: grande attesa dei fan

Grande attesa dei i fan per il breve Concerto di Natale de Il Volo. Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto saranno come al solito eleganti e precisi per regalare una prima assoluta cioè quella di Piazza Papa Pio XII a Roma che si trasforma nel luogo per uno showcase televisivo di Natale. Non era mai successo in precedenza infatti un evento del genere. La lunga pandemia da Coronavirus ha obbligato a rivedere un po’ tutto con l’impossibilità di riempire gli stadi e i palazzetti, c’è dunque grandissima voglia di musica ancor più in un periodo delicato come il Natale portatore come di consueto di serenità. A questa alla fine del 2020 si abbina anche un po’ di speranza di vedere finire molto presto questo terribile periodo.



