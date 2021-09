Il Volo, fidanzate/ Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble innamorati?

Il Volo e le fidanzate: Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble sono fidanzati?

Ecco tutte le curiosità sul trio di tenori diventato famosissimo in tutto il mondo. Nati quando erano dei ragazzini nel talent show ‘Ti lascio una canzone’ di Antonella Clerici, il trio ha letteralmente spiccato il volo conquistando l’America e il resto del mondo. Le loro voci hanno emozionato le platee internazionali trasformandoli in delle celebrity. Ma cosa conosciamo sulla loro vita privata e in particolare sulle fidanzate? Sono innamorati oppure no? Cominciamo da Gianluca Ginoble per tutti il bello del trio canoro. Il cantante è molto riservato e non ama parlare molto della sua vita privata anche se lo scorso anno durante un’intervista rilasciata nel programma Verissimo di Silvia Toffanin si è lasciato scappare di essere fidanzato.

Il volo/ Il triste annuncio ai fan di Pietro Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto

Dopo una serie di flirt, Ginoble ha trovato l’amore in Francesca, una bellissima ragazza di origini abruzzesi. Di lei però non sappiamo dirvi altro, visto che la coppia è molto discreta e predilige vivere il proprio amore lontano dai riflettori. Prima di lei però possiamo dirvi che il bel Ginoble è stato legato a Pasqualina Sanna de La pupa e il secchione e a Mercedesz Henger.

Fidanzate Il Volo/ Gli amori di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble

Il Volo: hanno tutti e tre un grande amore?

Passiamo Ignazio Boschetto de Il Volo. In passato il tenore è stato fidanzato con Alessandra Di Marzio. Un grande amore quello tra i due considerando che la ragazza lo seguiva in tutto il mondo. Il loro amore però è naufragato e nel cuore del tenore adesso ci sarebbe spazio solo per la bellissima brasiliana Ana Paula Guedes. Si tratta di un amore nato da poco e rivelato dal settimanale DiPiù: “l’amore di Ana Paula ha fatto ritrovare il sorriso a Boschetto dopo un anno che è stato senza dubbio difficile”.

Infine passiamo a Piero Barone che, proprio come gli altri membri de Il Volo, non ama parlare della sua vita privata. In passato ha frequentato per tantissimo tempo Valentina Allegri, la figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri. La loro conoscenza è terminata e voci di corridoio parlando di una frequentazione in corso con Veronica Ruggeri la, conduttrice de Le Iene. A rivelare la cosa è stato il settimanale Chi che li paparazzati in giro anche se i due non hanno mai ufficializzato la cosa!

Fidanzate Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo/ Chi sono? Dalle ex ai nuovi amori

© RIPRODUZIONE RISERVATA