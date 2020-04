Il Volo, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone/ “Quarantena può essere un periodo creativo”

Pubblicità

I tre tenori de Il Volo hanno dato il loro ok ad una delle iniziative musicali che vedremo prossimamente in streaming. Parliamo di Io Sono Libero, un’iniziativa solidale che il 25 aprile riunirà con la sua piazza virtuale diverse voci note della musica italiana. Non solo i tre giovani artisti, ma anche Zucchero, Luciano Ligabue, Emma Marrone, Diodato, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e molti altri ancora. Come già annunciato in questi giorni da Il Volo, i fan del trio lirico potranno invece rivedere nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 14 aprile 2020, il loro live all’Arena di Verona di qualche anno fa. Si tratta de Il Volo – Un’avventura straordinaria, un concerto evento che è stato realizzato nel 2015, a breve distanza dalla vittoria sanremese dei tre cantanti con la loro canzone Grande Amore. Il filo conduttore fra il live e la kermesse è dato inoltre dalla presenza di Carlo Conti: il conduttore non era solo la guida del Festival di quell’anno, ma anche il presentatore della serata televisiva dedicata a Il Volo. Con i tre artisti vedremo inoltre sul palco anche Lorenzo Fragola, Francesco Renga e Francesco De Gregori, con cui interpreteranno rispettivamente i brani Best of My Life, L’Immensità e Sempre e per Sempre.

Il Volo, la loro canzone di battaglia

Grande Amore continua ad essere la canzone di battaglia de Il Volo e non solo perchè ha permesso a Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone di vincere Sanremo 2015 per la categoria Campioni. A fine marzo, i tre tenori hanno unito infatti ancora una volta le loro voci a Musica che unisce su Radio Italia, per raccogliere i fondi necessari a contrastare l’emergenza Coronavirus. “Con questi workout casalinghi siamo pronti a saltellare di nuovo sul palco così”, hanno scritto invece pochi giorni fa sui social. Nella clip, condivisa su Instagram, vediamo in particolare Boschetto non solo saltare giù dal palco, ma anche riuscire ad evitare i due gradini sottostanti. “Ci stiamo facendo un sacco di videochiamate e chissà se da queste non nascano nuove idee per il futuro”, hanno scritto invece ad inizio mese i tre artisti, “anche la quarantena può essere un periodo creativo”. I fan si sono messi subito sull’attenti: i tre lirici ritorneranno con un nuovo progetto, non appena la quarantena sarà finita? Non ci resta che attendere.

