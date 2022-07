Il Volo, Gianluca Ginoble super innamorato di Eleonora Venturini/ Baci bollenti a Taormina

Gianluca Ginoble in vacanza con la sua fidanzata Eleonora Venturini, perso d’amore

Gianluca Ginoble, tenore de Il Volo, sta vivendo una fantastica vacanza a Taormina con la sua fidanzata Eleonora Venturini. Proprio il playboy del gruppo, sembra aver perso la testa per la nipote di Vittorio Storato ed è sempre più innamorato. La coppia si stuzzica in acqua tra giochi proibiti e baci passionali, poi un po’ di riposo sul lettino e tutto fila liscio.

Il tenore, come riporta Nuovo, aveva ammesso di provare un sentimento forte per lei: “Sono fidanzato e innamorato. E ora posso dirlo; sono felice”. A quanto pare, la loro romantica fuga tra i bellissimi paesaggi siciliani testimonia quanto sia stabile e forte il loro amore. La coppia sembra spensierata e non si scorgono crisi all’orizzonte; c’è solo tanta complicità.

Gianluca Ginoble: da playboy a fidanzato modello

Sembra che, il cantante de Il Volo, sia cotto a puntino della bellissima Eleonora Venturini e non intende lasciarla. Non è sempre stato un fidanzato modello, però, anzi era nominato playboy del gruppo dai suoi colleghi. Infatti, Gianluca Ginoble è noto per i sui diversi flirt: uno con Mercedesz Henger, l’altro con Pasqualina Sanna e altre donne.

Ora però, il tenore ha messo definitivamente la testa a posto e nel suo cuore c’è solo la grafhic designer, nipote del noto direttore fotografico Vittorio Storato. Come riporta Nuovo, il cantante su di lei ha sottolineato: “Sono sicuro che nella prossima intervista la mia fidanzata sarà la stessa ve lo assicuro“. E così è stato; per ora le cose tra la coppia sembrano andare a gonfie vele, il membro de il Volo ha abbandonato la sua vita da farfallone per abbracciare l’amore vero e profondo. D’altronde le foto dei paparazzi del settimanale testimoniano molta passione, complicità e felicità nella loro relazione.

