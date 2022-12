Il Volo, Natale a Gerusalemme/ Diretta streaming: “Happy Xmas (War is over)” e molte altre

Il Volo – Natale a Gerusalemme, il concerto su Canale 5

Questa sera, sabato 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5 va in onda l’imperdibile appuntamento con “Il Volo – Natale a Gerusalemme”. Una serata unica che unisce l’inconfondibile voce del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto e la suggestiva atmosfera della Città Santa in Israele. “È un luogo dove si incontrano religioni, culture e lingue differenti, ti accorgi di come le persone sono così diverse nel dedicare la loro vita alla spiritualità”, ha detto Gianluca Ginoble a Tv Sorrisi e Canzoni. Il palco si troverà esattamente sotto la Torre di Davide, alle porte della parte storica della città. Il Volo si esibirà, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica della Franciacorta, nei tradizionali brani natalizi e nei classici pezzi che hanno reso il gruppo celebre in tutto il mondo.

Ana Paula Guedes, fidanzata Ignazio Boschetto/ "Ci siamo conosciuti pian piano"

Il Volo – Natale a Gerusalemme, la scaletta del concerto

Durante la serata “Il Volo – Natale a Gerusalemme”, la cui scaletta è ancora top secret, non mancherà la cover del celebre brano “Happy Xmas (War is over)” di John Lennon e Yoko Ono, ultimo regalo del trio ai fan. “È un brano del 1971, pubblicato allora per lanciare un messaggio di pace contro la guerra del Vietnam. Oggi, nonostante siano passati più di 50 anni, la follia della guerra continua a far parte del nostro mondo. Con l’avvicinarsi del Natale, sentiamo ancora di più il desiderio di cantare e continuare a dar vita e forza a questo brano, eterno inno alla pace”, hanno detto i tre ragazzi a Tv Sorrisi e Canzoni.

PIERO BARONE NON È FIDANZATO/ "Ancora single, ormai mi sono rassegnato..."

E hanno aggiunto, commentando il concerto in Terra Santa: “Abbiamo scelto di affrontare un’esperienza così importante in un momento di maggior consapevolezza di quello che facciamo e della nostra più forte maturità e speriamo di trasferire le emozioni che abbiamo provato nel corso del viaggio che tempo fa abbiamo fatto in preparazione di questo concerto”. Il concerto “Il Volo – Natale a Gerusalemme” in onda su Canale 5 alla Vigilia di Natale è prodotto da Michele Torpedine.

Il Volo – Natale a Gerusalemme: dove vederlo in tv e in streaming

L’imperdibile appuntamento con Il Volo – Natale a Gerusalemme è fissato per questa sera, sabato 24 dicembre 2022, in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.20. Per chi non intende perdersi il suggestivo concerto del popolare trio canoro, è disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity. Clicca qui per assistere alla diretta.

Ignazio Boschetto e la crisi de Il Volo/ "Non volevo più stare con Piero e Gianluca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA