Natale 2022, Messa di mezzanotte a Betlemme/ Diretta streaming video: la pace e la mangiatoia

NATALE 2022, SANTA MESSA DI MEZZANOTTE A BETLEMME: LA DIRETTA VIDEO STREAMING

Si rinnova anche per questo Natale 2022 la celebrazione della santa Messa di mezzanotte da Betlemme, con la consueta diretta video streaming mondiale a cavalo tra il 24 e il 25 dicembre: nei luoghi dove tutto ebbe inizio e dove la solennità della Natività divenne “carne”, si attende per oggi alle ore 23.30 la lunga celebrazione dalla Terra Santa con l’Ufficio delle Letture. Segue alle ore 24 la Santa Messa del Natale del Signore (ovvero la Messa di mezzanotte) presso la Chiesa di Santa Caterina: la durata dovrebbe più o meno essere fissata fino all’1.15 di notte quando poi la conclusione prevede Processione alla Grotta della Natività presieduta da Sua Beatitudine Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini nella Chiesa di Santa Caterina, in Betlemme.

Sarà possibile seguire la diretta in video streaming della Santa Messa mezzanotte di Betlemme a Natale tramite il canale YouTube di Christian Media Center: la celebrazione sarà commentata/tradotta in italiano, inglese, arabo, portoghese, tedesco e spagnolo. Dopo due anni dall’inizio della pandemia, vi sarà il ritorno dei pellegrini alle celebrazioni del Natale (sia la Santa Messa della vigilia che quella di domani, Natività del Signore). «In verità, la storia della nascita di Gesù è la storia più bella; ci riempie ancora di gioia, speranza e forza. E anche voi portate molta gioia nella nostra casa», lo ha detto Monsignor Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme durante la visita ai bambini della Città Santa nella grande sala di ricevimento del Patriarcato per gli auguri di Natale.

In attesa della celebrazione della Santa Messa di mezzanotte di Natale da Betlemme, qui di seguito riportiamo i passaggi già significativi dell’omelia tenuta da Mons. Pizzaballa nella celebrazione del Natale 2021: il richiamo alla pace in Israele-Palestina, il dramma degli scontri civili e le costanti persecuzioni purtroppo sono ancora un “leitmotiv” valido pure per il Natale 2022. Non solo, a Betlemme dove la cristianità ebbe inizio in quella sacra mangiatoia, si riporta anche quest’anno il grido di pace davanti al dramma delle tensioni internazionali anche ben oltre la Terra Santa. «La nascita di Gesù Cristo nella grotta di Betlemme ha cambiato la storia dell’umanità: oggi ha il potere di cambiare la nostra vita e di aprire nuove prospettive anche laddove sembra che le tenebre siano troppo forti. In quale modo? Per vivere il Natale è necessario udire la voce di Dio. Per incontrare Gesù, oggi come allora, abbiamo bisogno di lasciarci guidare dalla voce dei suoi testimoni, dei suoi inviati», sottolineava Mons. Pizzaballa nell’omelia di un anno fa.

Occorre riconoscere la “voce giusta” per poter arrivare alla vera gioia del Natale di Gesù, aggiungeva il Patriarca nella Messa di mezzanotte Natale a Betlemme: «abbiamo anche esempi contrari, che rifiutano la voce dei testimoni e in definitiva rifiutano di accogliere Gesù. Bisogna quindi saper discernere quali voci ascoltare, se vogliamo davvero riconoscere il “Salvatore, che è Cristo Signore” (Lc 2,11)». Ecco dunque che per trovare Gesù tanto allora quanto oggi, occorre fidarsi di qualcuno che «lo conosce e che ci aiuti ad avvicinarci a Lui. L’ascolto di un testimone credibile ci permette anche di vedere in modo nuovo, aprendoci ad una lettura differente della realtà. L’ascolto ha bisogno di un cuore di carne, docile, che si lasci ferire dall’altro, che sappia amare». Gettando lo sguardo alla piena contemporaneità, Mons. Pizzaballa domandava nella sua omelia «In questa Babilonia di annunci, dichiarazioni e moderne profezie, arrivate attraverso i tanti media, abbiamo bisogno di cercare e ritrovare la voce che ci porta a Gesù e alla salvezza, che allarghi i cuori alla speranza. Abbiamo bisogno di testimoni di cui ci fidiamo per ritrovare la via che porta a Betlemme». Dalla Chiesa a Israele, da Palestina fino a Giordania e Gaza: «non mancano voci di persone, movimenti, associazioni impegnate nella promozione della coesistenza, del rispetto e dell’accoglienza reciproche».











