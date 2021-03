Il Volo, Ospiti Sanremo 2021/ Omaggio a Ennio Morricone e dedica a Vito Boschetto papà morto di Ignazio?

Il Volo ospiti a Sanremo 2021 nella seconda puntata di mercoledì 3 marzo 2021 con un omaggio al grandissimo Ennio Morricone. I tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano protagonisti sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo come super ospiti per un momento che si preannuncia davvero imperdibile. I tre tenori, infatti, omaggeranno il Premio Oscar Ennio Morricone e per l’occasione saranno accompagnati da Andrea Morricone, figlio di Ennio, che dirigerà l’Orchestra del Festival di Sanremo. Un tributo che anticipa il concerto-evento “Il Volo tribute to Ennio Morricone” che i tre tenori hanno in programma dal vivo a giugno. Non solo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno in cantiere anche un album dal titolo “Il Volo tribute to Ennio Morricone” in uscita per la casa discografica Sony Music entro dicembre 2021. Un sentito e doveroso omaggio al grandissimo direttore d’orchestra, musicista, compositore autore di alcune delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale. Non è la prima volta che i tre tenori sono super ospiti al Festival visto che la loro fama è cosa nota in tutto il mondo.

Il Volo a Sanremo 2021: dalla vittoria alla partecipazione come ospiti

Ci sono anche i tre tenori de Il Volo tra i super ospiti del Festival di Sanremo 2021. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno ospiti nella puntata di mercoledì 3 marzo 2021 e per l’occasione renderanno omaggio al grande Ennio Morricone. Non è la prima volta che i tre tenori calcano il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Nel 2015, infatti, hanno partecipato nella categoria Big vincendo la kermesse grazie alla struggente canzone “Grande amore”, mentre quattro anni dopo si sono classificati sul podio con il brano “Musica che resta”. Dopo le vittorie a Sanremo, i tre tenori sono poi tornati sul palcoscenico del Teatro Ariston come ospiti e quest’anno bissano quella esperienza.



