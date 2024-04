IL VOLO SI SCIOLGONO?/ Piero Barone a Verissimo: “Non ci dividiamo, scordatevelo e rassegnatevi!”

Ospiti a Verissimo nella puntata di oggi, domenica 21 aprile, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone de Il Volo hanno toccato un tema piuttosto discusso nelle ultime settimane: il loro presunto scioglimento. Tutto è partito da una piccola discussione durante un’ospitata in radio ma, nello studio di Silvia Toffanin, hanno prontamente smentito tale scenario. “Quanto è bello sentir parlare la gente del nostro scioglimento, un caso nazionale!”, ha esordito Piero Barone poi seguito da Gianluca Ginoble: “Stando tutti i giorni insieme è difficile perchè ti dimentichi che ci sono le telecamere e questo dimostra che siamo sempre noi stessi: così c’è stato quell’episodio in radio…”.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, quando si sposano?/ Il cantante: “Sarà una cerimonia intima…”

Ci ha pensato poi Piero Barone ad essere perentorio sulla stabilità de Il Volo smentendo in maniera categorica l’ipotesi di scioglimento: “Il Volo non si divide! Scordatevelo e rassegnatevi”. Poi ancora il cantante – a Verissimo – ha offerto un quadro del loro rapporto al fine di far comprendere come siano riusciti a portare avanti insieme non solo la carriera ma anche l’amicizia che li lega: “Tra noi c’è tanto amore e rispetto, soprattutto per quanto riguarda la vita privata che è il modo migliore per dimostrare l’affetto”. (agg. Valerio Beck)

Chi è Vito Boschetto, com’è morto il padre di Ignazio Boschetto de Il Volo/ Il cantante: “E’ sempre con me!”

Il Volo, le voci sul presunto scioglimento

Il Volo si sciolgono oppure no? Da settimane si rincorrono rumors sul futuo del trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Diverse le voci su presunte tensioni all’interno del trio musicale nato nel programma televisivo “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici. Il motivo? Possibili percorsi individuali confermati da alcuni rumors: Piero Barone prende lezioni da solista, Gianluca Ginoble in procinto di lasciare il gruppo per la sua fidanzata americana e Ignazio Boschetto impegnato nella preparazione del matrimonio. Ma qual è la verità? A smentire categoricamente la cosa sono stati i tre cantanti che, con decisione e fermezza, hanno dichiarato: “L’atomo è divisibile, noi no”.

Il Volo si scioglie? Arriva la secca smentita/ "Abituati alle fake news, staremo insieme per tanto tempo"

Nessun litigio o altro tra Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i rgazzi de Il Volo non si sciolgono e continueranno a cantare insieme. Il trio ha anche in programma un tour internazionale che li porterà a cantare in giro per il mondo. Nessuna Yoko Ono tra di loro come hanno sottolineato: “non ci stiamo sciogliendo, non c’è nessuna Yoko Ono”.

Il Volo, carriera solista in arrivo?

Dopo le voci sul Il Volo che si sciolgono anche il giornalista e direttore Roberto Alessi è intervenuto rivelando che Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non si separano. Il trio è stato poi ospite di Fiorello a Viva Rai2 dopo l’appello dello showman siciliano che disse: “Io faccio un appello al Volo: già ho sofferto tanto per gli 883, “soffersi” molto per Benji e Fede, che ve lo dico a fare per i The Giornalisti. Per non parlare dei Pooh, però loro si lasciano e poi si riprendono. Ma il gruppo che mi ha fatto più male sono i Totti e Ilary.”

Infine Fiorello ha aggiunto: “Non fate scherzi, litigare ci sta, però sappiate che già nell’ambiente si parla di voi per questo. Ma no, il Volo non si scioglierà, saranno sempre insieme e ci delizieranno.” Chissà che i tre tenori non abbiano cambiato idea dopo l’appello di Fiore!











© RIPRODUZIONE RISERVATA