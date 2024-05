Il Volo si separano? Litigi e rumors/ “L’atomo è divisibile, noi no, ma abbiamo smussato alcune cose”

Il Volo, i tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono ai ferri corti e si separano? Negli ultimi mesi si sono rincorsi diverse voci e indiscrezioni su una possibile crisi all’interno del trio più famoso della musica italiana a livello mondiale. Da “Ti lascio una canzone” alla conquista del mondo intero, America compresa, la carriera di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha letteralmente spiccato il volo. Dopo il grandissimo successo di “Capolavoro”, il brano portato in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2024, i tre tenori hanno pubblicato un nuovo disco di inediti dal titolo “Ad Astra” a cui seguirà un tour dapprima in Italia e poi nel resto del mondo. Sulla scia di un successo inarrestabile però si fanno sempre più insistenti le voci di una rottura o quanto meno di una frattura all’interno del gruppo. E’ davvero così?

Ad affrontare la verità sono stati proprio i diretti interessati che, ospiti di Viva Rai 2 da Fiorello, hanno deciso di chiarire una volta e per tutte cosa sta succedendo. “L’atomo è divisibile, noi no” – ha detto il trio musicale smentendo categoricamente la possibilità di un rottura.

Il Volo si separano? “Il successo ci ha un po’ cambiati, ma…”

Eppure in passato non sono mancati i momenti di crisi e difficoltà all’interno de Il Volo. A parlarne in modo sereno è stato proprio Ignazio Boschetto che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato: “qualche anno fa, mi sono un po’ distaccato. Così durante una riunione ho detto la verità: non sto con voi è perché non sto bene. Da lì sono cambiate alcune cose”. I due compagni hanno compreso il momento di smarrimento dell’amico. Piero Barone, infatti, ha detto: “abbiamo cercato di affrontare il problema insieme. Lui ha avuto il coraggio di dirci cosa non andava e noi abbiamo cercato di smussare alcune parti del nostro carattere per stare bene tutti”. Anche Gianluca Ginoble ha compreso l’amico: “essere amici significa anche questo: essere trasparenti”.

Non è semplice passare dall’anonimato ad una carriera internazionale. “Il successo ci ha un po’ cambiati, ma il cambiamento non è sempre sinonimo di qualcosa di negativo” – hanno raccontato i tre tenori de Il Volo che nonostante la fama, i soldi e il successo sono riusciti a gestire tutto al meglio. “Grazie ai valori che ci hanno insegnato le nostre famiglie siamo riusciti a cambiare in meglio e a dare il giusto valore alle cose, al denaro, alla musica, all’amicizia e al rispetto” – hanno detto.











