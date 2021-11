Il Volo, Tributo a Ennio Morricone/ Diretta, scaletta concerto: ospiti Riccardo Cocciante, Marco Giallini…

Il Volo Tributo a Ennio Morricone: anticipazioni e diretta

Oggi, mercoledì novembre, giorno in cui avrebbe compiuto 93 anni, la Rai omaggia la memoria di Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio 2020, con il concerto tributo di Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto. I tre ragazzi de Il volo che, con le loro voci straordinarie, ormai da più di dieci anni, incantano sia il pubblico italiano che internazionale, omaggiano il maestro Morricone che, con il suo straordinario talento, ha scritto pagine importanti della storia della musica.

Il concerto, registrato lo scorso 5 giugno all’Arena di Verona, davanti al pubblico, viene così riproposto per regalare una nuova serata magica ai telespettatori di Raiuno. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble accompagneranno così i telespettatori nel mondo Morricone attraverso le parole e le note meravigliose del grande maestro.

Salvatore Cascio, Laura Chiatti tra gli ospiti del concerto Il Volo Tributo a Ennio Morricone

Nel tributo a Ennio Morricone, i ragazzi de Il Volo non sarnno soli. Nel corso della serata, grandi ospiti che, nel corso della straordinaria carriera di Ennio Morricone hanno potuto condividere un pezzo di strada con lui per diversi motivi, saliranno sul palco per omaggiare uno dei più grandi musicisti italiani.

Con Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, sul palco, si alterneranno: Andrea Morricone, il figlio di Ennio Morricone, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante,Marco Giallini e Andrea Griminelli. Tutte le esibizioni saranno accompagnate dall’Orchestra sinfonica.

Scaletta Il Volo Tributo a Ennio Morricone

La scaletta del concerto tributo a Ennio Morricone è ricca di alcune delle composizioni più belle di Ennio Morricone, conosciute in tutto il mondo. Ecco la scaletta completa:

Estasi dell’oro Your Love Nessun dorma Se telefonando Il mondo (con Riccardo Cocciante) Quando finisce un amore (canta Riccardo Cocciante) Se Metti una sera a cena (con Raphael Gualazzi e Nina Zilli) ‘O sole mio Grande Amore Here’s to you E più ti penso Your song No puede ser nuova Listen Nella fantasia Volare Un amore così grande My way I colori dell’amore Libiamo ne’ lieti calici Estasi dell’oro Conradiana

