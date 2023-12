IL VOLO TUTTI PER UNO, REPLICA/ Diretta: il duetto spettacolare con Francesca Michielin

Diretta Il Volo – Tutti per uno: il commento di oggi 29 dicembre 2023

Il trio de il Volo si scatena all’Arena di Verona e canta O sole mio. Un brano iconico della musica italiana e napoletana, pubblicata nel 1898 e conosciuta in tutto il mondo. La più grande interpretazione di questa canzone rimane probabilmente quella di Enrico Caruso, ma non si può non menzionare quella di Luciano Pavarotti, oltre a quella de Il Volo all’Arena. Il pezzo forte della serata, però, è al fianco di Francesca Michielin, ospite dell’evento.

Chi è Michelle Bertolini, fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo: "Ci sposiamo!"/ Annuncio con foto

Con la cantante vicentina Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto cantano When the party is over: un’esibizione intensa ed emozionante. Non la ricordavamo così bella. Gli applausi e l’entusiasmo del pubblico dell’Arena certificano quanto stiamo dicendo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

VINCITORE SANREMO 2019 E' MAHMOOD, CLASSIFICA FINALE/ “Il mio stile? Marocco pop… sono un mix di roba!”

Il trio de Il Volo si scatena all’Arena di Verona

Applausi a scena aperta per Il Volo, che nell’evento riproposto su Canale 5 sfoggia il meglio del suo repertorio. Ad impreziosire la serata tantissimo ospiti, tra cui i Pooh che hanno aperto con grande energia. Rivediamo anche la mitica Federica Panicucci, a cui peraltro sarà anche affidata la conduzione del Capodanno a Genova (sempre in onda su Canale 5).

Tra i fan de Il Volo c’è grande curiosità e tanta attesa di vederli all’opera il prossimo febbraio al Festival di Sanremo 2024, dove parteciperanno col brano Capolavoro. Ora però è il momento di ripercorrere i brani più importanti della carriera dei tre tenori e le tante cover a cui partecipano gli artisti che li hanno raggiunti all’Arena di Verona. Una puntata speciale tutta da vivere quella di questa sera, tra emozioni e sorprese che non mancheranno… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SANREMO 2019, PAGELLE FINALE/ Vince la musica? Podio di Mahmood, Ultimo e Il Volo

La grande apertura dei Pooh

Super partenza all’Arena di Verona con Grande Amore, uno dei brani più iconici del trio de Il Volo. Si canta molto, si parla pochissimo. Forse perché la replica è ottimizzata per far sì che il pubblico possa godere appieno della musica di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Subito spazio agli ospiti, che sono i Pooh. Riguardando le immagini del concerto e i look dei protagonisti viene un po’ di nostalgia del clima… decisamente più primaverile rispetto ad oggi.

Sui social c’è grande fermento in vista delle altre esibizioni e degli altri ospiti, ma anche e soprattutto un’attesa quasi spasmodica per l’omaggio al Maestro Ennio Morricone, che ricordiamo davvero come molto emozionante e accurato. Tante emozioni, tante canzoni e serata molto ricca. Come cantano i Pooh: chi fermerà la musica? Nessuno… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Il grande ritorno di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto

Per gli appassionati del trio de Il Volo, quello di questa sera, anche se in replica, è un appuntamento imperdibile. Canale 5 trasmette l’evento Il Volo tutti per uno e noi lo seguiremo insieme, commentandolo in diretta. Dopo le serate emozionanti con Elisa, il concerto natalizio in Vaticano e i festeggiamenti per gli 80 anni di Al Bano, la settimana musicale di Mediaste continua con uno spettacolo che ci ha già conquistato questa primavera gli appassionati del genere.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono i grandi protagonisti di questa serata straordinaria, in una location prestigiosa come l’Arena di Verona. Ma attenzione, non sono soli! Salgono sul palco anche alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana, tra cui Gianna Nannini, i Pooh, Giorgio Panariello, Annalisa, Francesca Michielin, Irama, Aida Garifullina e Gianfranco Montresor. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Il Volo – Tutti per uno, anticipazioni replica 29 dicembre 2023: Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto all’Arena di Verona

Questa sera, venerdì 29 dicembre, su Canale 5 va in onda lo spettacolo ‘Il Volo – Tutti per Uno‘. Si tratta di uno show musicale ricco di ospiti già andato in onda in primavera, in due appuntamenti, dunque una replica che Canale 5 ripropone in questi giorni di festa.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono i protagonisti di questo grande evento di musica che si svolge in una location unica per ogni artista italiano: l’Arena di Verona. Lo show, diretto da Luigi Antonini, vedrà salire sul palco al fianco del trio amato in tutto il mondo una lunga serie di ospiti, che si esibiranno in duetti indimenticabili.

Il Volo – Tutti per uno, Federica Panicucci conduce: gli ospiti

Ad esibirsi insieme a Il Volo sul palco dell’Arena di Verona nello show sono: Gianna Nannini, i Pooh, Annalisa, Francesca Michielin e Irama. E ancora la celebre soprano Aida Garifullina, poi Gianfranco Montresor e non mancheranno momenti di comicità insieme a Giorgio Panariello. La conduzione dell’evento è affidata a Federica Panicucci, che introdurrà i vari momenti musicali del trio, intervistandoli anche di tanto in tanto sulla loro vita privata.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si esibiranno non solo insieme ma anche singolarmente, ognuno portando sul palco il proprio stile e la propria voce in solitaria. Uno show che sarà poi arricchito da aneddoti che riguardano la loro crescita musicale, gli scontri ma anche le parentesi più divertenti di questi anni di musica in trio.

Il Volo – Tutti per uno: la scaletta dell’evento

Questi i brani in scaletta per lo spettacolo Il Volo – Tutti per uno:

Ecstasy Of Gold

Nessun dorma

Il Mondo

Your Love

Granada

Un Amore così Grande

Cinema Paradiso: Love Theme

Would He Even Know Me Now

All By Myself

If I Can Dream

E Lucevan le Stelle

Delilah

Smile

Conradiana

’O Surdato ’Nnammurato

My Way

Hallelujah

La Donna è Mobile

Nella Fantasia

Here’s To You

Surrender (Torna a Surriento)

Caruso

Funiculì, Funiculà

Libiamo ne’ Lieti Calici

‘O Sole Mio

Grande Amore











© RIPRODUZIONE RISERVATA