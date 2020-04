Il Volo Un’Avventura Straordinaria/ Concerto Arena di Verona: diretta e scaletta (Replica)

Pubblicità

IL VOLO UN’AVVENTURA STRAORDINARIA TORNA IN REPLICA SU RAI 1 IL CONCERTO ALL’ARENA DI VERONA

Martedì 14 aprile, in prima serata, Raiuno trasmette la replica del concerto evento che i ragazzi de Il Volo, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno tenuto all’Arena di Verona nel 2015, anno fondamentale per il trio nato nel programma di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone”. Il concerto evento fu organizzato dopo la grande vittoria de Il Volo al Festival di Sanremo con la canzone “Grande amore” diventata una delle hit del trio, famoso in tutto il mondo. Pur essendo ancora giovanissimi, i ragazzi del Volo hanno già una carriera decennale alle spalle e, nel corso dello spettacolo “Il Volo – Un’avventura straordinaria”, regaleranno agli italiani, a casa per l’emergenza coronavirus, uan serata di grande musica dopo quella di Rock economy di Adriano Celentano.

GLI OSPITI DELLA SERATA

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone non saranno da soli sul palco dell’Arena di Verona nel corso dello spettacolo “Il Volo – Un’avventura straordinaria”. I tre artisti saranno accompagnati da alcuni big della musica italiana come Francesco De Gregori, Francesco Renga e Lorenzo Fragola. Con Francesco De Gregori si esibiranno sulle note Sempre E Per Sempre; con Lorenzo Fragola canteranno il brano Best Day Of My Life, sul finire del concerto mentre con Francesco Renga regaleranno al pubblico una versione personale de L’immensità. Sarà una serata di grande serata di musica per i telespettatori di Raiuno che potranno così trascorrere una serata di svago.

IL VOLO: LA SCALETTA CONCERTO

Oltre alle canzoni del repertorio personale de Il Volo, la scaletta del concerto “Un’avventura straordinaria” sarà formata anche da alcune delle canzoni italiane più famose nel mondo come “Nel blu dipinto di blu”, “Il mondo”, “io che non vivo senza te”, “Granada”, O’ sole mio”. Ecco, dunque, l’intera scaletta:

Intro Giannini

Nel blu dipinto di blu

Il mondo

Io che non vivo senza te

L’amore si muove

L’immensità (con Francesco Renga)

Piove

E lucevan le stelle

Granada

Can’t help falling in love

Quando l’amore diventa poesia

Canzone per te

Napul’è

Quando

Quanno chiove

Tornerà l’amore

Ancora

Sempre e per sempre (con Francesco De Gregori)

Delilah

Beautiful that way

Per te ci sarò

La vita

Best day of my life (con Lorenzo Fragola)

Surrender

Torna a Surriento

‘O sole mio

Grande Amore





