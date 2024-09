Tra i protagonisti della nuova edizione di Amici 2024, c’è anche Ilan Muccino, il figlio ventunenne del regista Gabriele Muccino. Grande curiosità di vederlo all’opera dopo la presentazione trionfale pubblicata dal settimanale Oggi, che lo ha descritto come un concorrente “talentuoso, caparbio e riservato”. Per Ilan Muccino si tratta del debutto assoluto in tv, anche se vanta già una piccola parte sul grande schermo grazie ad una partecipazione nel film di suo padre Gli anni più belli.

Qualche anno fa, nel 2021, tentò di prendere parte a Sanremo Giovani e sfiorò la partecipazione alla gara. E’ andata decisamente meglio ad Amici 2024, dove ora però deve impegnarsi duramente per farsi conoscere e apprezzare soprattutto dagli insegnanti. Su Ilan Muccino, non vi sono moltissime altre informazioni, d’altronde la sua carriera è ancora in divenire e tutta costruire.

Amici 2024, Ilan Muccino: infanzia difficile per il figlio d’arte

Sul fronte famigliare, sappiamo che il cantante ha due fratelli, uno di nome Leonardo, nato dalla storia tra il padre e la sceneggiatrice Eugenia Di Napoli, una di nome Penelope nata dalla relazione con la stilista e costumista Angelica Russo. L’infanzia del nuovo concorrenti di Amici 2024 tuttavia non è stata affatto semplice, per via dei rapporti complicati tra mamma e papà.

La madre Elena, infatti, accusò il padre di violenza domestica, un’accusa accreditata anche del fratello del regista, Silvio, che portò alla fine del rapporto fraterno. Era il 3 aprile del 2016 quando ospite a L’Arena di Massimo Giletti, Silvio Muccino confermò la tesi di Elena contro il fratello: “Mi raccontava che lui veniva alle mani ed era violento e aggressivo”, le parole dell’attore. Tornando a Ilan Muccino, su Instagram ha una piccola pagina con poco più di cinquemila fan, numeri che potrebbero lievitare notevolmente con la partecipazione al talent di Canale 5.

