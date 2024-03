Ilaria Capponi sbeffeggiata da Platinette e Mariotto su disturbi alimentari?/ Cos’è successo a ItaliaSì

All’indomani della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi alimentari, il tema è stato affrontato anche su Rai 1 a ItaliaSì, nella puntata condotta da Gianluca Semprini. A inizio trasmissione è stato raccontato l’uso dell’Ozempic per dimagrire e si arriva a un’intervista all’ex modella Ilaria Capponi, che è stata sbeffeggiata da Guglielmo Mariotto e Platinette, all’anagrafe Mauro Coruzzi, facendo scoppiare una bufera social. La donna ha spiegato di aver cominciato la sua carriera a 14 anni e che, nonostante fosse sottopeso, durante i casting le dicevano che avevano le gambe un po’ grosse. Eppure, aveva nove chili meno di oggi, che è una taglia 42.

Ilaria Capponi ha giocato a basket in serie A e si è mantenuta all’università facendo la modella, periodo nel quale ha sofferto di bulimia e abbuffate, da cui poi è guarita completamente. «Meglio vestirle che dargli da mangiare», il commento di Mariotto, raccontando di modelle alle sue sfilate che si fiondavano sul buffet di biscotti. La teoria dello stilista è che le modelle mangino tanto «perché comunque sono alte» e ha aggiunto che non ama «quel tipo di patologia in passerella». A sorprendere la tendenza a sminuire ciò che Ilaria Capponi stava raccontando, nonostante il racconto di modelle che mangiavano cotone. Di fatto, c’è stata la banalizzazione dei disturbi del comportamento alimentare e della discriminazione nel mondo della moda si compie.

BUFERA PER I COMMENTI SU ILARIA CAPPONI A ITALIASÌ

Ilaria Capponi ha raccontato anche di quando è arrivata terza a Miss Italia, edizione in cui Mariotto era in giuria. Lo stilista la misurò col metro e le disse che era troppo grassa per sfilare per lui. Ma evidenzia anche l’ipocrisia della moda, che mette in passerella 20 ragazze sottopeso e una no, così da assicurare la bandierina della body positivity. L’atteggiamento della modella nel suo racconto a ItaliaSì non è vittimista, anzi ha sorriso nel dire che non tornerà a sfilare a meno che non la prendano “grassa”. Eppure, si è alzato un coro di “no” per dirle che non è affatto grassa e Platinette, forse per rassicurarla, le ha detto che è «curvy».

Per la giornalista e scrittrice Assia Neumann Dayan abbiamo «assistito alla più grande opera di dissonanza cognitiva della mia vita, quella dove qualcuno dice a una donna alta un metro e ottantuno taglia 42 che è curvy». Quindi, sulle colonne della Stampa ha criticato il programma per come ha gestito la questione: «Abbiamo passato gli ultimi anni a ripetere fino allo svenimento che non si commentano i corpi degli altri, e non è un fatto di politicamente corretto, è un fatto di educazione. Se proprio proprio non potete farne a meno, almeno non fatelo in diretta su Raiuno».

ILARIA CAPPONI “SI COMMENTANO DA SOLI…”

Gianluca Semprini ha salutato Ilaria Capponi con l’augurio che qualcuno la chiami a sfilare, a quel punto Mariotto ha urlato di volerla lui e Platinette, all’anagrafe Mauro Coruzzi, l’ha seguita con lo sguardo, dicendo a bassa voce: «Ha il culo basso». Mariotto ha reagito con un sorriso, ma questa parte non si trova su Raiplay perché è stata tagliata. Quanto accaduto, comunque, ha scosso la modella, che ha commentato l’accaduto su Instagram: «Non voglio rovinarmi la domenica col mio piccolo. So tutto. E vi ringrazio per avermelo segnalato già ieri alla fine della diretta. Credo che la vicenda si commenti da sola e che non sia altro che la piena conferma di quanto ho più volte dichiarato col messaggio che cerco di farvi arrivare».

Ilaria Capponi ha ricordato che quello della modella è un lavoro che si fa col proprio corpo. «Gli standard sono irraggiungibili, quello che bisognerebbe fare è spiegare alle ragazze che il peso non ha un valore morale, che i canoni esistono ovunque ma che il numero sulla bilancia è solo un numero che non ci definisce».











