Guillermo Mariotto: “Chiedo scusa a Selvaggia Lucarelli, l’ho ferita”/ E su Ballando 2024: “Ci sono novità”

Guillermo Mariotto ha chiesto scusa a Selvaggia Lucarelli nella puntata di oggi, venerdì 23 febbraio 2024, de La volta buona. Andando con ordine, durante il Gioco del Tritavolte, il giudice di Ballando con le stelle ha scelto di tritare tutti gli altri giurati tranne la giornalista e compagna di Lorenzo Biagiarelli. Ed il motivo lo ha rivelato lui stesso: “C’è un fattaccio, un avvenimento forte accaduto del quale io mi sono rammaricato con la mia cara Selvaggia. C’è stato un episodio nel quale c’era molta agitazione, il pubblico era fuori di testa il pubblico la dentro schiamazza.”

E subito dopo Guillermo Mariotto ha spiegato: “Io ero convinto che quello che stavo dicendo di Selvaggia non si capisse e alzai il tono in un modo così forte che però era in un modo nella sala nel microfono, invece, era troppo forte. E l’ho ferita, l’ho ferita perché l’ho sentita una donna ferita ce l’ho accanto.” Ed infine il giurato di Ballando con le stelle rivolgendosi direttamente a Selvaggia Lucarelli si è scusato pubblicamente: “E quindi umilmente ti chiedo scusa, te l’ho chiesto in privato però in pubblico perché io ti amo e per questo non ti trito”

Nella puntata di oggi de La volta buona è stato ospite uno dei giudici più longevi e cinici di Ballando con le stelle: Guillermo Mariotto. Lo stilista venezuelano ha concesso una lunga chiacchierata a Caterina Balivo in cui si è sbilanciato sulla sua vita privata e professionale parlando di uno spartiacque, di un prima e di un dopo nella sua vita dovuto ad un evento in particolare: il bullismo subìto da adolescente contro cui ha reagito picchiando violentemente i suoi bulli.

Parlando di Ballando con le stelle, però, il giurato dello show di Milly Carlucci ha lanciato un’anticipazione sulla prossima edizione. Dopo aver elogiato Alessandra Tripoli e Veera Kinnunen ha annunciato: “È la mia preferita la Kinnuen faceva ballare i ciechi, fra le maestre l’ho sempre trovata una bomba atomica, so che arrivano delle nuove ballerine però.” Subito dopo ha ricevuto un bellissimo videomessaggio della padrona di casa.











