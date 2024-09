Chi è Ilaria Clemente, nuova concorrente nip del Grande Fratello 2024

Questa sera, lunedì 16 settembre, si apre il sipario sul Grande Fratello 2024 e sui nuovi concorrenti di questa edizione. Tra i concorrenti nip, ovvero non famosi, abbiamo Ilaria Clemente, una ragazza che non vede l’ora di mettersi alla prova nella casa più spiata di Italia. Per Ilaria si tratta della prima vera e propria esperienza televisiva e ovviamente spera che non sia l’ultima. Per quanto riguarda la sua vita privata e professionale, sappiamo che è un esperta di cybersecurity e che si definisce una persona molto solare e divertente.

Prima di entrare nella casa più spiata di Italia – dove avrà modo di interagire con alcuni volti noti dello spettacolo come Jessica Morlacchi, le tre ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere e tanti altri concorrenti – Ilaria Clemente ha voluto lanciare un messaggio, o meglio un appello, a tutte le ragazze in fissa con il fisico. “La cosa importante è pensare alla persona, perché è molto più importante”, ha detto Ilaria Clemente.

Ilaria Clemente si presenta: “Mi piace ridere e fare ridere”

“Mi piace ridere e mi piace far ridere, soprattutto”, ha detto nella clip di presentazione che ha preceduto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2024. La nuova concorrente nip di questa edizione viene da Roma e, come dicevamo, si occupa di sicurezza informatica.

Per quanto riguarda il lato sentimentale non è dato sapere se sia fidanzata e se ci sia qualcuno nella sua vita. Di sicuro, con il passare dei giorni, scopriremo tutto quel che c’è da sapere su Ilaria Clemente, grazie anche alle domande di Alfonso Signorini e le sue opinioniste che andranno ad indagare approfondendo anche le questione di cuore.

