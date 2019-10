ILARIA CUCCHI/ Il messaggio di speranza nella giustizia (Domenica in)

ILARIA CUCCHI: “LA FIDUCIA CHE HO RIPOSTO NELLA GIUSTIZIA È SERVITA”

Ilaria Cucchi si ritiene soddisfatta per aver creduto nella Giustizia fino in fondo. La morte del fratello Stefano Cucchi, avvenuta ormai dieci anni fa, è ancora un ricordo vivo nella mente di tutti gli italiani. Così come la battaglia senza freni dei familiari, che hanno fatto emergere la verità su quella terribile notte. “Ci sono stati momenti estremamente difficili, ma mai ho pensato che non ne valesse la pena. La fiducia che ho riposto nella giustizia è servita. Il messaggio che voglio lanciare, oggi nel decimo anniversario della morte di mio fratello, è un messaggio di speranza: bisogna crederci e battersi”, ha detto Ilaria a Dimartedì qualche giorno fa. Oggi Ilaria Cucchi sarà ospite di Domenica In per raccontare la sua storia. E in particolare per presentare ai telespettatori il libro che hanno pubblicato sul caso di Stefano lo scorso 22 ottobre. In studio al suo fianco ci sarà l’avvocato Fabio Anselmo che ha seguito il suo caso e che alla fine è diventato il compagno di vita di Ilaria.

ILARIA CUCCHI, LA MANO TESA A FRANCESCO TEDESCO

“Si alza dal banco dei testimoni e non si avvia subito all’uscita dell’aula. Viene verso di noi. Va da Ilaria, che nel frattempo si è alzata in piedi. Le porge la mano. Ilaria ha una breve incertezza, poi accetta quella stretta”, scrive il legale in merito a quanto accaduto in Corte d’Assise, alla fine della confessione del carabiniere Francesco Tedesco. La Cucchi non avrebbe voluto stringere quella mano, dice a Il Corriere della Sera, ma poi ha cambiato idea, ripensando all’omertà che ha circondato la morte di Stefano: “Così ho teso la mia mano. Lui ha detto ‘mi dispiace’. Io avrei voluto rispondere ‘dispiace più a me’, invece ho detto ‘grazie'”. A dieci anni di distanza, Ilaria Cucchi ripensa ancora alla morte del fratello Stefano. “Dieci anni fa Stefano moriva di giustizia”, scrive su Facebook la sorella del geometra che quel fatidico 22 ottobre ha perso la vita a causa delle percosse ricevute mentre si trovava nella Caserma romana di via Appia.

ILARIA CUCCHI E L’ATTESA PER LA VERITÀ

Dopo cinque giorni dal suo arresto, avvenuto per droga, Stefano ha esalato l’ultimo respiro a causa delle gravi fratture. Un pestaggio violento che secondo i pm avviene la notte stessa in cui scattano le manette e inizia il calvario dei familiari, alla ricerca di giustizia e verità. Si dovrà attendere lo scorso aprile prima che emerga quanto è accaduto, grazie alla deposizione del carabiniere Francesco Tedesco, che in aula rivelerà i nomi dei presunti colpevoli: gli agenti Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo. L’indagine farà emergere altri sei nomi, per un totale di otto, che il prossimo 12 novembre dovranno presentarsi a processo. “Una sentenza in simili processi rappresenta un monito ai cittadini, che devono continuare ad avere fiducia nelle istituzioni”, ha commentato Ilaria, “Di indifferenza muoiono gli ultimi. Vorrei che Stefano fosse ricordato come un simbolo, per dare voce e speranza a coloro che non hanno strumenti per combattere le battaglie che servono”.



