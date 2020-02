Ilaria D’Amico, compagna di Gigi Buffon/ “Mi chiede di sposarlo, ma è goffo e io…”

Ilaria D’Amico, compagna di Gigi Buffon, sarà a suo modo (e involontariamente) protagonista questo pomeriggio della nuova puntata di “Verissimo” dato che nel salotto di Silvia Toffanin tornerà ospite Alena Seredova, ex moglie del portierone della Juventus, per parlare della sua terza maternità, la prima dopo la separazione dal calciatore e che renderà padre Alessandro Nasi. La 46enne giornalista di Sky, infatti, è stata al centro di diverse polemiche soprattutto dopo che la Seredova era sbottata lamentando il fatto che del tradimento, vero e presunto, del suo ex compagno ne è venuta a sapere solo a mezzo stampa. Da qui l’accusa alla D’Amico da parte di molti di essere una “rovinafamiglie”, accusa peraltro rispedita al mittente in una recente intervista: “Io e Gigi ci siamo incontrati solo perché eravamo nella stessa situazione emotiva, reduci da sofferenze profonde” ha raccontato a “Vanity Fair” il voto noto dell’emittente satellitare, aggiungendo che nel nostro Paese manca il corrispettivo maschile dello stereotipo della donna che rovina le famiglie altrui. “E poi c’è un altro stereotipo da abbattere” ha aggiunto la D’Amico, spiegando che anche un calciatore può essere un compagno perfetto: “Non l’avrei mai detto, e invece Gigi è una persona meravigliosa e con un cuore grande: lui è l’uomo che mi ha ricoperto di un amore enorme e che aveva bisogno di essere amato e abbracciato”.

ILARIA D’AMICO, “GIGI MI HA CHIESTO TANTE VOLTE DI SPOSARLO MA…”

Ad ogni modo, nonostante il comprensibile rancore di Alena Seredova che parla di un tradimento da parte di Buffon e l’etichetta di “rovinafamiglie” che certa stampa gossip le aveva affibbiato a suo tempo, adesso per Ilaria D’Amico è tutto alle spalle e anzi il suo rapporto con l’ex numero uno della Nazionale si è rinsaldato da quando nel 2016 i due sono diventati genitori del piccolo Leopoldo Mattia. Tuttavia ora è da un po’ di tempo che gli stessi magazine e portali di settore si sono scatenati non solo nel toto-nozze, chiedendosi come mai i due non decidano di fare il grande passo, ma anche sulle continue indiscrezioni circa una nuova gravidanza della D’Amico: “Gigi me l’ha chiesto già tante volte di sposarlo… anche se in maniera goffa” ha scherzato la diretta interessata, aggiungendo che lei ogni volta gli risponde che non si fa certo così e che quando dirà sì dovrà esserci un’atmosfera romantica, il caminetto fumante e l’immancabile neve. Sulla nuova maternità invece una piccola apertura: “Non sono incinta anche se lo scrivono tutte le settimane, però mi piacerebbe avere una bambina, direi una bugia se non ammettessi che mi manca una femminuccia anche perché sono cresciuta in una famiglia di tutte donne” ha confessato Ilaria dopo essere diventata mamma di due maschietti (di cui uno avuto dal suo ex, Rocco Attisani, pur ammettendo di aver oramai raggiunto un equilibrio famigliare che già la soddisfa.

