ILARIA D’AMICO/ “Gigi Buffon? in campo è aggressivo, ma a casa…” (Verissimo)

C’è anche Ilaria D’Amico, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato a partire dalle 16 su Canale 5. In questa intervista, la conduttrice e giornalista sportiva parlerà della sua vita privata dal lutto per la scomparsa di sua sorella Catia alla vita insieme a Gigi Buffon, con cui ha avuto un figlio – Leopoldo Mattia – che oggi ha 5 anni. La sua ultima volta nel salotto Mediaset risale al dicembre 2019. Anche in quell’occasione, la D’Amico si era soffermata sulla sua relazione con Buffon, di cui peraltro – recentemente – ha festeggiato il compleanno insieme alla famiglia. Il 28 gennaio scorso, infatti, Gigi ha compiuto 48 anni, circondato dall’affetto dei figli e da quello di Ilaria, madre dell’ultimo arrivato Leopoldo. Prima di lui, il portiere ha avuto David Lee e Louis Thomas, rispettivamente di 13 e 11 anni, dal suo matrimonio con la showgirl Alena Seredova. Anche la D’Amico aveva già un figlio, Pietro, nato dal marito Rocco Attisani.

Ilaria D’Amico e il suo rapporto con Gigi Buffon

Generalmente, Ilaria D’Amico è una donna abbastanza riservata. In occasione dei festeggiamenti per il 48esimo compleanno di Gigi, comunque, ha voluto raccontare qualche dettaglio in più relativo al loro rapporto. “Abbiamo una serie di riti”, ha dichiarato a Tuttosport il 28 gennaio, “a partire dalla serata-film: è una tradizione che ci portiamo dietro dall’inizio del lockdown. Oggi pomeriggio sceglieremo tutti assieme cosa guardare. E poi abbiamo i nostri giochi: nomi, cose, città e animali, rivisitato con calciatori, mestieri, frutta, verdura e verbi da declinare”. Quello di quest’anno è stato un compleanno importante: “Secondo me ci tiene più adesso di prima. Ormai è una vera e grande festa in famiglia”.

Ilaria D’Amico su Gigi Buffon: “In campo è aggressivo, ma a casa…”

Nel corso degli anni, Ilaria D’Amico ha dovuto far fronte a diverse critiche che le sono arrivate proprio alla notizia della sua liaison con Buffon. Adesso, però, i due sembrano non farci più caso. Lui, in particolare, non si scompone mai, eccetto che in campo: “Devo ammettere che ha proprio un buon carattere”, conferma Ilaria, “la parte più aggressiva di lui è l’agonismo”. Per il resto, Gigi “cerca sempre di vedere il buono delle persone e delle cose. È un ottimista. È gioia di vivere”. Infine, un particolare relativo alla festa: “La torta sarà molto sabauda, tra le preferite di Gigi. Il cioccolato e la nocciola non mancheranno. Un po’ perché siamo in Piemonte e soprattutto perché dobbiamo sempre cercare il giusto compromesso tra i nostri gusti e quelli dei bambini”.



