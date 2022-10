Ilaria D’Amico, il dolore per la morte della sorella Catia/ “Mi si spezza il respiro”

Ilaria D’Amico piange la sorella Catia: “Morta senza dolore”

Recentemente la conduttrice Ilaria D’Amico ha pianto la morte della sorella Catia, stroncata all’età di cinquantanove anni da un tumore all’intestino. Un avvenimento che ha stravolto la vita della famosa presentatrice, ancora molto scossa dalla scomparsa di colei che era un punto di riferimento della sua esistenza. “Non riesco a parlarne molto”, ha ammesso in lacrime ai microfoni di Verissimo.

Ilaria D’Amico/ La verità sulla "presunta" crisi con Gigi Buffon?

“Mi spezza il respiro. Lei era il mio punto di riferimento. Le avrei regalato parte di me, organi di me. La malattia l’ha portata piano piano ad addormentarsi, senza dolore e senza terapia del dolore. Lo reputo una ricompensa per una donna che è stata sempre tanto buona”. Dopo la morte di Catia, Ilaria ha deciso di voltare pagina anche da un punto di vista lavorativo, ritagliandosi un ruolo differente nel mondo dell’informazione.

Chi è Gianluigi Buffon, compagno di Ilaria D'Amico/ "Eravamo reduci da sofferenze..."

Ilaria D’Amico e la morte della sorella Catia: “Sua scomparsa mi ha fatto ridefinire priorità”

“Era già da un po’ che volevo cambiare, Catia mi ha dato la spinta per farlo davvero. Quando giravo con lei per ospedali ho sentito l’urgenza di occuparmi di temi di servizio, di tornare a raccontare cosa siamo oggi. Così quando è arrivata la proposta di Sky per una prima serata di attualità tutto ha preso forma”, ha raccontato Ilaria. Da quando sua sorella se ne è andata, la D’Amico non fa mistero di sentirsi più fragile, ma anche più consapevole.

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon in crisi?/ La conduttrice: "Lui voleva smentire, ma..."

“Sento che lei è diventata una parte di me. Oggi do meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia”, le sue parole a Silvia Toffanin.











© RIPRODUZIONE RISERVATA