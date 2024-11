Catia aveva solo 59 anni ed è morta per un tumore che non le ha lasciato scampo. Stiamo parlando della sorella di Ilaria D’Amico, conduttrice e moglie del famoso portiere Gianluigi Buffon. La sua è stata una perdita devastante, che come ogni tragedia porta poi a ridefinire le proprie priorità. Così è stato anche per Ilaria D’Amico, che da quel momento ha deciso di dare priorità assoluta alla sua famiglia. Chi era Catia, sorella morta di Ilaria D’Amico? Si tratta della figlia maggiore, colpita da un tumore aggressivo all’intestino.

Nel 2019 è arrivata la diagnosi, ma per lei non c’è stato niente da fare. In molti ricordano la sua commovente intervista a Verissimo, momento in cui Ilaria D’Amico ha trovato le forze di pronunciare il nome della sorella nonostante il dolore enorme nel petto. All’epoca, davanti a Silvia Toffanin, aveva pronunciato queste parole: “Non riesco a parlarne molto. Mi spezza il respiro. Lei era il mio punto di riferimento. Le avrei regalato parte di me, organi di me”. Poi il racconto della morte di Catia, che si è addormentata con la terapia del dolore, piano piano.

“Mia sorella era sempre tanto buona“, ha rivelato Ilaria D’Amico nel salotto di Verissimo. E dopo questa morte straziante, la conduttrice ha capito di dover dire finalmente addio al calcio, dopo ben 23 anni alla conduzione. La conduttrice ha infatti rivelato che ormai da tempo stava pensando di cambiare argomento, dandosi all’informazione. La morte della sorella Catia l’ha spinta a guardarsi dentro, cercando di capire quello che volesse davvero fare nel suo cuore.

Dopo la terribile esperienza della perdita della sorella e la frequentazione di tanti ospedali per starle vicino, ha iniziato a sentire il bisogno di occuparsi di temi di servizio. poco dopo, quasi come fosse un segno dal cielo, è arrivata una proposta dall’emittente Sky e così ha finalmente realizzato il suo sogno. Non solo, oggi Ilaria D’Amico ammette di sentirsi più fragile ma di aver ridefinito le priorità: non dà più troppa importanza ai vestiti, ma al primo posto c’è la sua famiglia, con i figli Pietro e Leopoldo Mattia. Allo stesso modo, si prende cura anche di Louis Thomas e David Lee, i figli che Buffon ha avuto con la ex moglie Alena Seredova.